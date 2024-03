Artista rusa lanzó un fuerte reclamo contra Karol G y su nueva canción

La controversia por plagio alcanzó a Karol G con su más reciente sencillo Contigo. Una cantante rusa-latinoamericana, Mila Voyna, afirmó que La Bichota plagió su canción Pégate, lanzada en 2022.

Mila expresó su incredulidad y frustración en Instagram: “Tiene la misma melodía que mi canción Pégate que salió en 2022. Yo me pregunto: ¿Qué putas fue lo que pasó aquí? ¿Un sampleo, un plagio?. Su canción tiene la misma transición y cambios durante toda la canción con esa melodía”.

Contigo ya se encontraba en el ojo del huracán por su parecido con el éxito de Leona Lewis, Bleeding Love, aunque en realidad es trate de un trabajo de sampleo, pero la situación se agravó con las declaraciones de Voyna. La artista no solo cuestionó la originalidad de Karol G, sino también la ética profesional de sus productores. “Para el nivel que tiene Karol G y tener esa coincidencia es como ‘¡Qué!’. Soy su fan, pero trabajo es trabajo y eso no aguanta. ¿Si o qué?”, Voyna dijo a sus seguidores.

La controversia tomó un giro inesperado cuando seguidores de Karol G descubrieron que el supuesto “plagio” era, en realidad, el uso de un sample gratuito disponible en la plataforma digital Splice. Esto llevó a muchos a criticar a Voyna por su acusación: “Pregúntenle a Tiesto, porque un sample cualquiera lo puede usar y más si está free en Splice”, “ese sample está en Splice. Cualquiera lo puede usar”, fueron algunos de los comentarios que surgieron en defensa de Karol G.

Ante la evidencia, algunos no dudaron en señalar la ironía de la situación a Voyna: “¿Entonces si ella te copió los sonidos de tu canción, usted le copió los sonidos a Leona Lewis en Bleeding love?”. A pesar de la presión y las críticas, Voyna decidió bloquear los comentarios en su publicación, aunque no eliminó el video de sus redes sociales.

El sampleo en la música es un tema de sumo interés entre la comunidad de artistas y los derechos de autor. Aunque Mila Voyna expresó su descontento, la explicación sobre estos samples gratuitos de reduce al uso de recursos disponibles para todos los productores con acceso a plataformas como Splice, una galería de sonidos.

