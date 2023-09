Así reaccionó el elenco de That ‘70s show tras condena a Danny Masterson

Ashton Kutcher y Mila Kunis mostraron su apoyo a Danny Masterson, amigo,compañero del programa ‘The 70’s Show’ y actor sentenciado a 30 años de cárcel tras declararse culpable por violencia y agresión sexual frente a una corte de Los Ángeles, California.

En una serie de cartas enviadas a la jueza Charlaine Olmedo en nombre de Danny Masterson antes de ser sentenciado, y compartidas por el periodista Tony Ortega a través de Substack, Kutcher, Kunis, Debra Jo Rupp y Kurtwood Smith (también actores de ‘The 70’s Show') y más de 50 personas hicieron una declaración en apoyo al actor.

“Estableció un estándar extraordinario en torno a cómo tratar a otras personas. Hubo un incidente en el que estábamos en una pizzería y entró un hombre beligerante que está increpando a su novia”, dijo Ashton Kutcher en su carta. “Nunca nos habíamos encontrado o visto a estas personas antes, pero Danny fue la primera persona en saltar en defensa de esta chica. Fue un incidente en el que no tenía que involucrarse, pero proactivamente eligió hacerlo porque la forma en que este hombre se estaba comportando no era correcta”.

“Siempre ha tratado a la gente con decencia, igualdad y generosidad”, enfatizó.

Y continuó: “Aunque soy consciente de que la sentencia se ha dictado como culpable de dos cargos de violación por la fuerza y las víctimas tienen un gran deseo de justicia, espero que mi testimonio sobre su carácter se tenga en cuenta a la hora de dictar sentencia”.

“No creo que sea un daño continuo para la sociedad y que su hija se críe sin un padre presente sería una injusticia terciaria en sí misma. Gracias por tomarse el tiempo de leer esto”, añadió.

Parte de la carta de Mila decía: “Danny ha demostrado constantemente un profundo sentido de la responsabilidad y cuidado de los que le rodean. Demuestra gracia y empatía en cada situación, ya sea dentro de la industria del entretenimiento o en nuestra vida personal. Su apoyo constante y su presencia comprensiva hacen de él una fuente fiable de guía y consuelo para todos nosotros.”

Y concluyó: “Doy fe de todo corazón del carácter excepcional de Danny Masterson y de la tremenda influencia positiva que ha tenido en mí y en la gente que le rodea. Su dedicación a llevar una vida sin drogas y la genuina atención que presta a los demás hacen de él un modelo de conducta y un amigo excepcional”.

Mike Coppola/Getty Images para CMT Ashton Kutcher y Danny Masterson en 2017

Las cartas compartidas por Ortega no habrían servido para influir en el juez hacia la inocencia de Danny, sino para ayudar al juez a elegir la sentencia.

Ashton Kutcher y Mila Kunis anteriormente defendieron a su amigo, que fue declarado culpable de dos cargos de violación en mayo de 2023.

“No quiero que eluda la ley, pero deseo que la verdad demuestre que es inocente”. El actor dijo que no podía juzgar la culpabilidad de Danny, y comentó: “No puedo saberlo... No soy el juez, ni el jurado, ni el fiscal, ni la víctima, ni el acusado. No estoy en posición de hacer comentarios. Sinceramente, no lo sé", dijo Kutcher para la revista Esquire en febrero de este año.

¿Por qué Danny Masterson fue acusado de dos delitos graves y sentenciado a 30 años de prisión?

Los ataques sexuales habrían tenido lugar entre 201 y 2003, cuando Danny Masterson aún era protagonista de la serie junto a Ashton Kutcher y Mila Kunis.

Danny y las víctimas formaban parte de la Iglesia de Cienciología. Las tres mujeres implicadas aseguraron que el actor las violó en su residencia de Hollywood Hills.

La primera vez que las acusaciones salieron a luz fue en 2017. Masterson abandonó el programa de Kutcher en Netflix llamada ‘The Ranch’ tras los señalamientos.

Ashton habló de su amistad con el sentenciado un año antes de las acusaciones: “Creo que estaría perdido sin él. Él me ancló, enseñándome cómo equilibrar la diversión sin cruzar las líneas. Es verdaderamente uno de mis amigos más queridos”, dijo a la revista People.

Este año, el jurado condenó a Danny por los delitos de violación en contra de solo dos mujeres. La sentencia por la demanda de la tercera implicada no llegó a un veredicto, se trataba de una de sus antiguas novias.

“Sr. Masterson, usted no es la víctima aquí. Sus actos de hace 20 años privaron a otra persona de voz y elección. Sus acciones de hace 20 años fueron criminales, y por eso está usted aquí", dijo la juez Charlaine Olmedo en la corte el pasado jueves 7 de septiembre. Masterson obtuvo 15 años de condenada por cada caso.

El actor de 47 años se acompañó de su esposa Bijou, su hermano Christopher y sus hermanastros Jordan y Alanna. Masterson tiene una hija de nombre Fianna, que nació en febrero de 2014.

