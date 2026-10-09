El senador Virgilio Mendoza Amezcua anunció su renuncia a la dirigencia estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Colima, luego de manifestar su desacuerdo con la estrategia electoral definida rumbo al 2027.

El legislador convocó a representantes de distintas fuerzas políticas y sectores sociales a construir una alianza que responda a las necesidades de la población colimense.

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Virgilio Mendoza renuncia a dirigencia del PVEM

Mendoza Amezcua explicó que su decisión responde a su desacuerdo con la imposición de coordinaciones desde la dirigencia nacional del Partido Verde.

Y es que se designó a María Bayardo Cabrera como coordinadora de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en Colima de cara a las elecciones de 2027.

El senador señaló que, como dirigente estatal, aceptó las atribuciones de los órganos nacionales; sin embargo, expresó que no comparte esa estrategia desde su posición como colimense.

El legislador insistió en que su renuncia corresponde a la dirigencia estatal y no implica, por el momento, abandonar las filas del Partido Verde.

Mendoza Amezcua pide escuchar necesidades del estado

Tras anunciar su salida, Mendoza convocó a partidos políticos, organizaciones civiles y empresarios a participar en una mesa de diálogo para establecer acuerdos sobre el futuro de Colima.

El senador planteó que las decisiones relacionadas con la entidad deben tomarse desde el propio estado y considerar las necesidades de sus habitantes.

Virgilio Mendoza planteó que se debe construir un proyecto común de cara a las próximas elecciones. Aunque no debe centrarse en una sola persona, sino en acuerdos entre distintos sectores.

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