¿EUA va por políticos corruptos de Morena? Opina Manuel López San Martín

La relación entre México y Estados Unidos podría volverse tensa, luego de que algunos medios internacionales aseguren que la administración estadunidense va por políticos mexicanos corruptos, especialmente los que están ligados con la Cuarta Transformación, es decir, con el partido en el poder.

Ante este panorama, el periodista Manuel López San Martín analiza el discurso que ofreció el embajador Ronald Johnson hace unos días en Sinaloa, en donde aseguró que en el país existen condiciones mínimas de certeza y legalidad para mantener inversiones privadas.

Tras esto, Los Angeles Times adelantaron que Washington podría iniciar procesos contra políticos por casos de corrupción, lo que abriría la puerta a una investigación internacional contra integrantes de Morena.

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