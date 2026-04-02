Noroña evade y se victimiza: Defiende lujos, no comprueba gastos y huye de entrevista

El senador del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Gerardo Fernández Noroña, volvió a la polémica tras abandonar una entrevista cuando fue cuestionado por su patrimonio y estilo de vida, el cual está lejos de la austeridad que predica la autonombrada Cuarta Transformación.

El episodio ocurrió en el pódcast conducido por José Luis Guerra, donde el legislador reaccionó con molestia ante preguntas sobre su casa en Tepoztlán, valuada en alrededor de 12 millones de pesos, la cual ya ha sido criticada, incluso por los propios habitantes del municipio de Morelos, al considerar que se trata de una tierra comunal.

Lejos de responder con claridad, el senador optó por levantarse y dar por terminada la conversación. Aunque regresó minutos después, evitó profundizar en el tema, lo que alimentó críticas sobre su disposición a rendir cuentas.

Este hecho, totalmente viral, refuerza una constante en su trayectoria: confronta, descalifica o evade cuando los cuestionamientos apuntan a su patrimonio.

Noroña evade y huye de una entrevista



Las preguntas incómodas lo dejan sin respuestas



No logra justificar su casa en Tepoztlán ni su tren de vida pic.twitter.com/VHXFZpyEvJ — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) April 2, 2026

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Casa, viajes de lujo y opacidad: las contradicciones de Noroña con la austeridad

La polémica no es aislada. La propiedad en Tepoztlán —de más de mil metros cuadrados— se convirtió en el símbolo de una serie de cuestionamientos sobre la congruencia del legislador con el discurso de austeridad de Morena y del movimiento que inició Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

El legislador señaló que el inmueble fue adquirido recientemente por medio de un crédito; sin embargo, siguen las dudas por el origen y comprobación de los recursos debido al costo y lo que recibe como salario siendo integrante del Poder Legislativo Federal.

A esto se sumaron viajes en primera clase y el uso de aeronaves privadas. Investigaciones periodísticas documentaron que Noroña ha utilizado vuelos de alto costo, incluso en actividades políticas, lo que ha sido criticado como un exceso frente al discurso oficial.

Lo más reciente fue su viaje a Palestina. Para ir, solicitó licencia en la Cámara Alta argumentando que era una "forma de protestar" ante la falta de alto al fuego en la zona; sin embargo, la invitación le llegó mientras era presidente del Senado, pero voló cuando ya no tenía ese cargo.

Ya en el viaje, visitó tres países en 12 días; no obstante, la mayor crítica fue que pudo contravenir la Ley de Responsabilidades Administrativas y el Código de Ética del Senado.

Noroña defiende "la buena vida"

Pese a ello, el senador ha sostenido una postura que ha generado aún más críticas: asegura que la austeridad debe ser solo una política pública y no una obligación personal, deslindándose así de los principios que su propio partido promueve.

“Yo no tengo ninguna obligación personal de ser austero”, afirmó ante los medios de comunicación en agosto de 2025.

Fernández Noroña agrede a hombre en Italia

Confrontación y excesos, así es la trayectoria de Fernández Noroña

El episodio de la entrevista se suma a un largo historial de polémicas que han marcado la carrera de Noroña:



Ha sido señalado por viajes en jets privados y vuelos en primera clase , algunos con costos elevados y poca claridad en su financiamiento.

, algunos con costos elevados y poca claridad en su financiamiento. Críticas por sus ingresos, debido a presuntas donaciones opacas vinculadas al uso de sus redes sociales y actividades públicas

y actividades públicas Confrontaciones o peleas con políticos, como su enfrentamiento con el presidente del PRI, Alejandro Moreno

Conviene recordar que fue sancionado por violencia política de género tras comentarios ofensivos contra una legisladora

tras comentarios ofensivos contra una legisladora Declaraciones polémicas: desde minimizar hallazgos relacionados con desapariciones hasta negar medidas sanitarias durante la pandemia, sus posturas han generado indignación pública

Noroña confronta, no comprueba y evita rendir cuentas

El caso reciente refuerza una narrativa que ha acompañado al senador: ante cuestionamientos sobre dinero, patrimonio o congruencia, su respuesta suele ser la confrontación o la evasión.

Mientras defiende su derecho a “vivir bien”, evita transparentar plenamente el origen y detalle de sus recursos. Y cuando la presión aumenta —como en la entrevista que abandonó— opta por retirarse antes que responder.

En un contexto donde la austeridad es bandera política, el comportamiento de Noroña no solo exhibe contradicciones, sino que alimenta la percepción de un funcionario que exige credibilidad, pero rehúye al escrutinio público.

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