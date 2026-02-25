Después de El Mencho: las tres rutas que México no debe ignorar

El abatimiento de Nemesio “El Mencho” Oseguera, líder del CJNG, fue celebrado como un logro operativo de alto perfil en Tapalpa, Jalisco, y como un hito simbólico en la lucha contra el crimen organizado en México. Sin embargo, conforme lo plantea Pascal Beltrán del Río, reducir la victoria al hecho de haber eliminado a un capo es una mirada parcial y peligrosa del desafío real que enfrenta el Estado mexicano.

Primero, la columna recuerda que un golpe de este tipo no desmantela automáticamente la estructura criminal. La primera ruta de acción es la detención de los probables sucesores. En organizaciones como el CJNG, la muerte del líder puede provocar una lucha interna por el poder que, si no se anticipa, termina en mayor violencia o en emergencias emergentes de nuevos cabecillas.

En segundo lugar, Beltrán del Río subraya la necesidad de asegurar el arsenal que la organización todavía posee. El CJNG acumuló en años un arsenal significativo de armas de alto poder que representan una amenaza latente para las fuerzas de seguridad y la población si no son decomisadas y controladas.

Pero el punto más crítico quizá sea la desarticulación financiera de la estructura criminal. Un cártel con flujo de dinero es un cártel con capacidad de reconfigurarse y rearmarse. Identificar y congelar bienes, propiedades y mecanismos de lavado de dinero es una ruta que exige inteligencia fiscal y cooperación internacional, especialmente con Estados Unidos, donde gran parte de los recursos fluyen o se invierten.

Finalmente, el articulista no pasa por alto un factor demasiado a menudo ignorado: la corrupción dentro del propio Estado. Detener al narco está íntimamente ligado a detener a los servidores públicos que, mediante complicidad o silencio, permitieron la proliferación de redes criminales. Sin justicia interna, cualquier estrategia queda coja y propensa a repeticiones.

La caída de El Mencho constituye un punto de quiebre narrativo en la guerra contra el crimen, pero no significa el fin de la guerra misma. Como advierte Pascal Beltrán del Río, solo una estrategia integral —que vaya más allá del arsenal castrense y ataque la estructura del poder criminal en su totalidad— puede convertir un golpe mediático en un avance real para la seguridad nacional. El Estado tiene ahora la oportunidad de demostrar que puede cerrar filas en torno a la legalidad, y no solo conseguir titulares.

