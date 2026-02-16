Educación en retroceso: profesionalización cancelada, recortes y disputa ideológica

La destitución de Marx Arriaga reactivó una discusión que parecía encapsulada en los libros de texto gratuitos: el rumbo de la educación pública en México.

En su columna “La destrucción educativa de Morena”, publicada en La Aurora de México, el exsecretario de Educación Pública Aurelio Nuño lanza un diagnóstico severo. No habla de ajustes ni de transición de modelo. Habla de colapso. Y lo atribuye a tres decisiones políticas.

La primera, sostiene, fue la demolición de la profesionalización docente. La cancelación del Servicio Profesional Docente significó —en su lectura— desmontar un sistema basado en evaluación, mérito y capacitación continua. Para Nuño, devolver el control de la carrera magisterial a estructuras políticas debilitó la calidad educativa desde su base: el aula.

El segundo eje es presupuestal. Argumenta que el gasto educativo perdió prioridad en el presupuesto federal y que múltiples programas estratégicos fueron eliminados o reducidos. Menos recursos para formación docente, infraestructura y acompañamiento escolar, advierte, tienen consecuencias acumulativas que no siempre se perciben de inmediato, pero terminan impactando el aprendizaje.

El tercer punto es el más polémico: la orientación ideológica de los nuevos contenidos. Nuño acusa que la elaboración de libros de texto se apartó de criterios técnicos para privilegiar una narrativa política. El caso de Arriaga, ligado directamente al diseño de estos materiales, volvió a colocar en el centro la discusión sobre el papel del Estado en la definición curricular.

El debate no es menor. Se trata de qué tipo de ciudadanía busca formar el sistema educativo mexicano y bajo qué parámetros técnicos o ideológicos se construyen esos contenidos.

Más allá de la confrontación entre proyectos educativos, el señalamiento de Nuño revela una tensión estructural: cuando una reforma se desmantela por razones políticas, pero la nueva no logra demostrar mejores resultados medibles, el sistema queda en tierra de nadie.

La educación no resiste bandazos sexenales. Cada giro abrupto se traduce en generaciones que atraviesan modelos inconclusos.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.