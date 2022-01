Estoy muy bien de salud, ya me dieron permiso de aplicarme: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) agradeció a la gente que se preocupó por su salud, toda vez que los médicos ya le dieron permiso de aplicarse a fondo en su trabajo, esto luego de haber sido sometido a un cateterismo el pasado fin de semana.

En la conferencia mañanera de este lunes 24 de enero, AMLO aseguró que los médicos ya le dieron licencia “de aplicarse a fondo” en la cuarta transformación.

De ahí que anunció que este fin de semana continuará con sus giras de supervisión del Tren Maya del viernes al domingo en los estados de Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Testamento político de AMLO

AMLO refirió que el llamado “testamento político” se debe a que tiene la responsabilidad de prever situaciones para garantizar la continuidad en el proceso de transformación y no haya ingobernabilidad y las cosas se den sin sobresaltos.

Aseguró que se trata de un testamento personal al cual se le agregó un párrafo, toda vez que se sería irresponsable no prever situaciones, incluyendo su fallecimiento.

AMLO regresa a Palacio tras cateterismo: “A trabajar con intensidad”

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reapareció en un video en redes sociales este sábado 22 de enero del 2022 , en el que afirmó que pasó la noche en el Hospital Central Militar de la Sedena, luego de que fue sometido a un cateterismo cardíaco sin complicaciones.

El mandatario informó que se encontraba de regreso en Palacio Nacional y que los médicos que lo atendieron le informaron que podía seguir trabajando “con intensidad”.

“Llegue al hospital, me hidrataron, estuve unas horas y luego me intervinieron con el cateterismo, encontraron que estaban bien las arterias, sin obstrucción, y tardaron media hora en todo el proceso. Luego me llevaron a la habitación y me siguieron tratando. Pasé la noche en el hospital y ya estoy de nuevo aquí, en Palacio Nacional”, dijo el tabasqueño al recordar que hace ocho años padeció un infarto.

