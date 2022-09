La conferencia mañanera hoy viernes 30 de septiembre, encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), inicia con las preguntas.

Respecto a la publicación de documentos, el presidente de México dice que sí hubo un ataque cibernético, “es gente muy especializada, no cualquiera, no sé si en México haya especialistas en este campo”, expresa. Cree que no es algo nacional, que se maneja desde el extranjero.

AMLO dijo que es cierto que está enfermo, “sí tengo varios padecimientos”. Destacó que a veces hace caminata y que cuando termine sus labores como presidente, cambiará más su estilo de vida para atender más su salud.

Además, mencionó que los hackers aprovecharon que se esta llevando a cabo un cambio en el sistema de información del Ejécito, “todo lo que se dice ahí es cierto”, sobre el tema de la ambulancia aérea que fue por él a Palenque, mencionó que había riesgo de infarto y lo llevaron al hospital, donde le recomendaron un cateterismo, posterior a eso le dio COVID-19, por lo que tuvo que esperar para hacerle el cateterismo. Dijo que tiene hipotiroidismo e hipertensión y toma medicamentos.

Mañanera hoy AMLO: Temas de este viernes 30 de septiembre

