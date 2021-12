Israel apoyará extradición de Tomás Zerón por caso Ayotzinapa: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) informó durante la tarde de este viernes que el gobierno de Israel apoyará en la extradición que se solicitó de Tomás Zerón, investigado por tortura en la caso de la desaparición de los normalistas en Ayotzinapa.

“Envíe una carta al presidente de Israel porque allá fue una persona a refugiarse y le pedí que ellos no podían por la historia del pueblo de Israel prestarse a proteger a violadores de derechos humanos y ya me contestó en positivo, que va a ayudar su gobierno para que no haya impunidad”, explicó.

Fue el pasado 1 de octubre cuando Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, dio a conocer la carta que fue enviada al primer ministro de Israel, Naftali Benne, para solicitar la extradición de Tomás Zerón de Lucio por su probable participación en el caso Ayotzinapa.

El funcionario dio lectura a una carta dirigida al primer ministro de Israel, a fin de solicitar su apoyo para la detención del extitular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio, quien huyó a dicho país para evadir la orden de aprehensión que hay en su contra.

AMLO señaló que será Alejandro Encinas, quien “va a dar a conocer la respuesta a esa carta que envié a Israel, porque ese es el compromiso con las madres y padres de Ayotzinapa”.

¿De qué se le acusa a Tomás Zerón?

Tomás Zerón era jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la antigua Procuraduría General (PGR), hoy Fiscalía General de la República, para el llamado caso Ayotzinapa.

Se le atribuye presunta responsabilidad en los delitos de tortura, desaparición forzada de personas y contra la administración de la justicia.

El pasado 14 de enero el canciller Marcelo Ebrard informó que Tomás Zerón estaba buscando asilo en Israel argumentado persecución en su contra.

Detalló en ese momento que con Israel no se cuenta un tratado de extradición para traer a Tomás Zerón, pero actuarán como si lo existiera por eso México entregó toda la documentación en solicitud de extradición.

“Está en manos de las autoridades israelíes”, señaló el canciller Ebrard sobre el caso Ayotzinapa.

