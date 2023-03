Elecciones Edomex 2023: Concluye registro de candidatas ante el IEEM

Este martes 28 de marzo concluyó el plazo establecido por el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) para el registro de candidatos que participarán en las elecciones a gobierno del estado el próximo 4 de junio. Aquí te conteamos cómo va el proceso de las elecciones Edomex 2023.

¿Cuántos partidos participarán en las Elecciones Edomex 2023?

Como se esperaba, ante el organismo local , solo se realizaron dos registros:

Uno por parte de la coalición “Va por México” conformada por el PRI-PAN-PRD y Nueva Alianza y otro por parte de la alianza “Juntos Haremos Historia ” encabezada por Morena, PT y Partido Verde Ecologista.

Cabe mencionar que como ya se había anunciado, el Partido Movimiento Ciudada no no registró candidato y por ende no participará en las elecciones.

¿Quiénes son las candidatas al gobierno del Edomex?

Por parte de la coalición “Va por México” se registró Alejandra del Moral Vela y por parte de la alianza “Juntos Haremos Historia” se registró Delfina Gómez Álvarez

¿Cuándo inician las campañas para las elecciones Edomex 2023?

De acuerdo al calendario electoral del IEEM, el 2 de abril, el Consejo General del Órgano Electoral aprobará o no los registros de las candidatas, a fin de que el 3 de abril comience las campañas de manera formal.

¿Por qué es importante ganar las elecciones del Edomex?

En la justa electoral están llamados a votar más de 12 millones 700 mil mexiquenses y es el padrón electoral más grande en México, le sigue la CDMX con 7 millones 745 mil, Jalisco con 6 millones 350 mil y Veracruz con 5 millones 954 mil.

