Se destinaron 180 mdp para la investigación de la vacuna Patria: AMLO

Durante la conferencia mañanera de este 14 de octubre, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reveló que se destinó 180 millones de pesos para la investigación de la vacuna Patria.

AMLO no descartó que la vacuna Patria llegue a aplicarse a los menores de 18 años en el país. Reiteró que no es no se quiera vacunar a los menores sino que no hay una recomendación médica en ese sentido “no definen porque sí puede causar daños”.

Vamos a tener nuestra vacuna, estamos trabajando para eso, tiene todo el apoyo el Conacyt, acabamos de autorizar 180 millones de pesos para apoyar la investigación, va a depender de la eficacia pero al momento que tengamos esa vacuna ya es otra cosa.

El 29 de septiembre, el presidente dio a conocer que la vacuna Patria ya se encontraba en la fase 2 de prueba. Indicó que continúa la investigación para el desarrollo de la vacuna mexicana.

También mencionó que la vacuna Patria mostró buenos resultados al término de la fase 1 de pruebas y que continúa presente el compromiso de terminar la vacunación a mayores de 18 en primera dosis a finales de octubre en todo el país.

En junio de 2021, el canciller Marcelo Ebrard Casaubón, informó durante la conferencia mañanera, que más de siete naciones de América Latina y el Caribe han externado su interés de participar en el estudio clínico fase III de la vacuna Patria contra la COVID-19.

El secretario de Relaciones Exteriores detalló que Guatemala, Paraguay, Bolivia, Argentina, Cuba y Ecuador, son algunas de las naciones con las que se trabajaría de manera conjunta para lleva a cabo dicha fase.

En abril pasado, la directora general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), María Elena Álvarez-Buylla Roces, presentó los avances de la vacuna Patria en la que se habían invertido 150 millones de pesos: 135 millones de pesos procedentes del Conacyt y 15 millones de pesos de la alianza establecida con la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Amexcid) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Acuerdo con el gobierno de Cuba para adquirir vacunas COVID-19

AMLO informó que existe un acuerdo con el gobierno de Cuba para adquirir vacunas contra la COVID-19, aunque todavía no se ha podido completar.

Hay un acuerdo con el gobierno de Cuba para adquirir vacunas en Cuba. Nada más que todavía no se ha podido concretar, pero sí tenemos muy buenas relaciones, relaciones de cooperación para el desarrollo internacional en el campo médico. No solo en el campo médico. Así como llevamos muy buenas relaciones con Estados Unidos las tenemos con Cuba.

