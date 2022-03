AMLO propondrá que ciudadanos elijan a consejeros y magistrados

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) informó que enviará una iniciativa de reforma para garantizar la democracia en México.

AMLO dijo que la iniciativa de reforma es para que ya no haya jueces con “actitudes tendenciosas” en lo electoral, que no haya consejeros y magistrados que no tengan vocación democrática y así se garantice el voto libre.

El mandatario mexicano adelantó, durante la conferencia mañanera de este 29 de marzo, que propondrá que ciudadanos elijan a consejeros y magistrados.

Voy a proponer que sea el pueblo que elija a los consejeros y magistrados, con voto abierto. Espero que se acabe, lo de los acuerdo cupulares, contrarios al interés del pueblo.

Reforma electoral garantizará democracia. Conferencia presidente AMLO

El titular del Ejecutivo anunció que después del 10 de abril presentará una reforma para renovar los organismos electorales del país.

Detalló que cada Poder de la Unión será el encargado de proponer a 20 ciudadanos, un total de 60, para que sean candidatos a formar parte del consejo general del Instituto Nacional Electoral (INE) y en elecciones abiertas serían elegidos. “El más votado será presidente, buscando que sean mitad mujeres y mitad hombres”.

TEPJF declara inaplicable decreto sobre propaganda ante revocación de mandato

Las declaraciones de AMLO vienen después de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ( TEPJF ) declaró inaplicable el decreto aprobado en el que se reinterpretaban los términos de propaganda gubernamental, por ir en contra de la Constitución, y para dar certeza al proceso de revocación de mandato.

Movimiento Ciudadano (MC) presentó una denuncia en contra de la mandataria campechana y de Morena, por difundir el pasado 13 de febrero en sus redes sociales, el comunicado “Gobernadores y gobernadoras de la 4ta Transformación”, al considerarla propaganda gubernamental en periodo prohibido en favor del presidente en el contexto del actual procedimiento de revocación de mandato.

BOLETÍN | El #TEPJF declaró inaplicable el Decreto de interpretación auténtica sobre “propaganda gubernamental” en la revocación de mandato y confirmó que MORENA debe retirar un comunicado.



📰 https://t.co/dFyy6Ryxwy pic.twitter.com/hr4jy70OmA — TEPJF (@TEPJF_informa) March 29, 2022

