AMLO confirma salida Luz María de la Mora, subsecretaria de Economía

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) confirmó este viernes la salida de Luz María de la Mora, subsecretaria de Economía, quien atendía los asuntos de Comercio Exterior.

En conferencia desde Palacio Nacional, AMLO mencionó que es cierto que la funcionaria Luz María de la Mora ya no ocupa el cargo de subsecretaria de Comercio Exterior, pero no sabe los motivos por los que ya no estará en el puesto.

Parece que sí presentó su renuncia la subsecretaria o si la solicitó la nueva secretaria (Raquel Buenrostro). No sé si le dieron otras opciones porque avece un servidor público puede continuar con su trabajo en el gobierno si es bueno su desempeño -dijo AMLO en su conferencia mañanera.

Ante el cuestionamiento sobre si la nueva titular de la Secretaría de Economía pudo haber solicitado su renuncia, el presidente dijo que no sabe a ciencia acierta, pero cada vez que llega un nuevo líder, este busca hacer cambios.

🚨 #AlertaADN

El presidente López Obrador (@lopezobrador_) confirma la renuncia a Luz María de la Mora Sánchez como subsecretaria de Comercio Exteriores: "parece que sí presentó su renuncia la subsecretaira o se la pidió la nueva secretaria; no sé si le dieron otras opciones" pic.twitter.com/XIenyqpZxV — adn40 (@adn40) October 14, 2022

Es un cambio. Entra Raquel Buenrostro a la Secretaría de Economía y ella quiere llevar a cabo cambios y se le tiene confianza para que decida libremente…Hay que estar renovando, acuérdense que este es un proceso de transformación y queremos avanzar. Ya no estamos en condiciones de mantener la misma política neoliberal -señaló.

Por último, el mandatario destacó que fue notificado que ya se nombró al nuevo subsecretario de Economía y la noticia se dará a conocer este viernes.

Raquel Buenrostro habría solicitado renuncia de subsecretaria de Economía

Hay que señalar que ayer se rumoraba que Raquel Buenrostro le había solicitado su renuncia a Luz María de la Mora. En días pasados, según algunos medios nacionales, otros funcionarios también dejaron su cargo tras la llegada de la nueva titular.





Cabe señalar que el pasado 6 de octubre, la titular de la SE, Tatiana Clouthier , renunció a su cargo por “motivos personales” y agradeció a AMLO haberla considerado en “las grandes ligas”.

¿Cuáles fueron las circunstancias que entorpecieron seguir adelante con los proyectos que tenía en mente?, esto nos contesta Tatiana Clouthier (@tatclouthier)



No te lo pierdas con @ricardomraphael en Noticias #ARasDeTierra 🌎🍃 👉 https://t.co/MSrQwrvwa6 pic.twitter.com/m77uBpJ9Me — adn40 (@adn40) October 14, 2022

adn40, siempre conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram

app