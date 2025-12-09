Impunidad en tiempos de la 4T; México sale reprobado en el Día Internacional Contra la Corrupción

AMLO aseguró en 2019 que no había corrupción ni impunidad, pero documentos y casos posteriores contradijeron esa afirmación.

Dos empresas fantasma boletinadas por el SAT recibieron contratos del IMSS, ISSSTE y la SCT por 16 millones de pesos.

México obtuvo 26/100 en el Índice de Percepción de la Corrupción, la peor calificación entre países de la OCDE.

Una encuesta muestra que 80% de la población reprueba el combate a la corrupción bajo el gobierno de Claudia Sheinbaum.

MCCI documentó 234 casos de corrupción e impunidad en la 4T, sin funcionarios de alto nivel procesados.

