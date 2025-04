Exgobernador priista causa polémica por declaración misógina sobre hermana de Cuauhtémoc Blanco

“A Cuauhtémoc Blanco primero tienen que probarle que intentó violar a la hermana, que no está muy violable que digamos”, dijo el exgobernador de Tamaulipas, Manuel Cavazos Lerma.

Una declaración que hizo en conferencia de prensa mientras estaba rodeado de otros miembros de su partido político, el PRI. En donde sus palabras quedaron grabadas y que en poco tiempo provocó gran indignación en redes sociales por el nivel de misoginia de sus palabras.

PRI se deslinda de Cavazos tras su declaración sobre hermana de Cuauhtémoc Blanco

Horas después, los líderes del PRI en el estado de Tamaulipas calificaron la declaración como misógina y se deslindaron del exgobernador. El líder del partido en dicho estado, así como la secretaria general, publicaron un comunicado para confirmar que no estaban de acuerdo con dicho comentario.

Juliana Garza, secretaria general del PRI en Tamaulipas, dijo que ese comentario fue machista y misógino, que perpetúa la cultura de la violencia y desdén hacia las mujeres y que no debe de tener cabida en nuestra sociedad.

Por su parte, el líder del partido en dicho estado, Bruno Díaz, aseguró que esas declaraciones eran inaceptables y que no representaban al PRI en absoluto. “Es lamentable que se exprese así. Salgo a dar la cara a la militancia y sobre todo a la ciudadanía, por congruencia y convencido que no me representan y mucho menos al PRI de Tamaulipas”, dijo.

Caso Cuauhtémoc Blanco, los últimos detalles

La Fiscalía de Morelos solicitó el desafuero de Cuauhtémoc Blanco luego de recibir una denuncia por presunto abuso sexual, la cual fue presentada por la media hermana del exfutbolista.

Pese a esto, la Cámara de Diputados desechó la solicitud de desafuero, por lo que Cuauhtémoc seguirá en su cargo como diputado, sin embargo, el exgobernador también declaró estar dispuesto a acudir a la Fiscalía de Morelos para responder a las acusaciones en su contra.

