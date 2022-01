Sándor Márai, escritor húngaro, en Puno de Fuga

En la historia ha habido gobernantes y líderes que han condenado al olvido a grandes artistas como Sándor Márai, escritor húngaro

Huye del comunismo y que posteriormente sufrió la censura al prohibirse toda su obra en su país de origen.

Sándor Márai perdió su lengua y su patria. De esto hablarán Pablo Hiriart y Raúl Quintanilla esta semana en “Punto de Fuga”.

En su magistral novela “El último encuentro”, Márai hace una exploración de la ancianidad y el proceso de revisión de los valores de la eterna masculinidad: la deuda con la mujer que nos hizo quienes somos.

Una obra llena de sabiduría que reflexiona sobre cómo responder a las preguntas esenciales de la vida: con la vida misma, hechos antes que palabras. Sólo a través de los detalles se puede descubrir lo esencial de una persona, no a través de la autorreferencia.

Nunca deben faltar las palabras para enunciar lo que no está correcto, lo que no nos parece adecuado, no caigamos en la ilusión de las emociones que es la tumba de la esperanza.