Desafíos para el horizonte del agua con Raúl Rodríguez Márquez

Un viejo asunto que ahora mismo se evalúa, es el de una nueva NOM para la descarga de aguas residuales.

Es la NOM 001 discutida por años, sin embargo, SEMARNAT en este sexenio aceleró el expediente que ya está en la CONAMER.

El sector privado está preocupado porque se dejaron de lado muchos aspectos ténicos que habían puesto en la mesa.

Si no se ponderan habrá onerosas inversiones en plantas de tratamiento que no siempre se justifican.

Además de la NOM, se conoce que en el Congreso hay una iniciativa para cambiar la Ley de Aguas Nacionales, otro asunto aún más delicado.

Si los cambios al sector eléctrico han dado de qué platicar, el tema del agua quizá es aún más sensible, ya que todos necesitamos del vital líquido.

