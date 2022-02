Libro, “Violeta” de Isabel Allende con Sergio Sarmiento

En “La entrevista con Sarmiento”, Sergio Sarmiento conversa con la escritora Isabel Allende, acerca de su más reciente libro, “Violeta”

El libro es la vida de una mujer y de una serie de personajes, a lo largo de un siglo, que va de pandemia a pandemia.

El nombre de Violeta es un guiño a Violeta Parra, la gran folklorista chilena, aunque también es el color de las feministas.

En entrevista, Isabel Allende comenta que, “lo que más me gusta de mi trabajo, es la incertidumbre, esas encrucijadas en que me encuentro de repente en un callejón sin salida , donde yo misma me he puesto y pienso, cómo van a salir mis personajes de este atolladero”.