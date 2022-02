Eduardo Calixto en Al Filo con Ana María Lomelí

En “Al Filo” Ana María Lomelí y el Dr. Eduardo Calixto, Doctor en Neurociencias hablan sobre el amor y como tu cerebro responde a las emociones

El ser humano cuando se enamora activa 29 áreas cerebrales. Además, se incrementan 14 neurotransmisores y 7 hormonas.

Cuando nos enamoramos el mundo es brillante y colorido, pero, ¿qué pasa cuando ella o él deciden terminar la relación sin tomar en cuenta nuestros sentimientos? Todo se vuelve dolor, tristeza, oscuridad. ¿Por qué me han roto el corazón?

No te rompen nada: sólo ocurre que tu cerebro responde a las emociones y a los hechos de formas diversas, oxitocina, adrenalina, dopamina, endorfinas, etc., que alteran el cerebro, no el corazón.