Agenda Soft por Nury Novelo: Buenas noticias semana 25 de julio

· FRASE DEL DÍA

“No es suerte: es ganas de salir adelante, es esfuerzo diario, es compromiso, es preparación, es ser paciente y constante, es aprender de los errores, es acutar a pesar del miedo, es creer en uno mismo”.

Es una frase de la revista Inspiras y no podría estar más de acuerdo. Yo le agregaría también: es tener los pantalones bien puestos para tomar la decisión de luchar por perseguir tus metas le guste a quien le guste, sin detenerte, sin escuchar a los demás, sin miedo.

· BUENAS NOTICIAS

Arrancan ya este lunes 1 de agosto los cursos de verano gratuitos en las 16 alcaldías de la Ciudad de México… Son más de 700 actividades lúdicas en 200 sedes de la ciudad, desde parques públicos hasta centros culturales. Pueden inscribir a sus niños desde ya, en la cede que les quede más cercana y consultar todas las actividades en la página veranodivertido.cdmx.gob.mx

Y en otras buenas noticias, Africam Safari rescata a 12 felinos de Black Jaguar White Tiger… El parque rescató a los primeros 10 leones y 2 jaguares que estaban en situación de abandono en este santuario. Y por cierto, se están preparando ya para el segundo rescate en estos días. Gracias Africam Safari por unirse a esta causa y ofrecerles una mejor calidad de vida a estos animalitos.





La Secretaría de Relaciones Exteriores lanzó hace unos días un Carnet Consular para personas mexicanas no binarias en el extranjero… Es el primer documento de identidad oficial no binario del país. De hecho, el funcionario Jaime Vázquez Bracho escribió en su cuenta de twitter que están muy contentos con este paso y anunció que estará disponible muy pronto en todos los consulados de México en Estados unidos, España y Costa Rica.

· ENTREVISTA

Platicamos con Raphael Spinelli sobre la importancia de dominar las Habilidades de Poder o “Power Skills” al momento de buscar trabajo, y también, si queremos convertirnos en líderes informados, con valores bien plantados y con una mentalidad de reinvención y con propósito ¡que buena falta nos hace!

· FASHION TALK

En promedio, las mujeres tenemos alrededor de 103 piezas de ropa, de las cuales usamos sólo el 10%; luego, consideramos que el 21% de nuestra ropa no lo debemos de volver a usar o repetir, el 33% nos quedan muy apretadas, y el 24% muy flojas… Y el colmo de los colmos, es que aún así, seguimos comprando.

En el mundo, el promedio de veces que se usa una prenda es de 5, y eso está generando, como sabemos, que el mundo de la moda y la industria textil sea la segunda más contaminante del planeta. Pero la mala noticia, es que tenemos la creencia de que, si no consumimos lo que está a la moda, vamos a perder nuestro estilo o dejar de ser vistos de alguna manera ¿A poco no? ¿Lo han pensado? Y la realidad es que consumir de otra manera nos lleva a todo lo contrario ¿no me creen? Ahí les va, está muy fácil:





1. Nos damos el tiempo para saber quiénes somos y qué queremos manifestar a través de nuestra ropa: es decir, en lugar de estar cambiando junto con la moda, escogemos ser nosotros mismos y manifestar eso que somos a través de nuestras prendas.

2. Además, quiero decirles, que las opciones sustentables tienen muchísimo estilo: tanto las prendas que vienen de empresas que realmente se preocupan por su entorno, como las vintage.

3. Por otro lado, logramos hacer de cada una de nuestras prendas, amuletos: porque ya no sólo es algo que uso y desecho, sino que es parte de mí, de mi día a día, de lo que soy y en lo que creo…

4. Y por si con esto no fue suficiente para convencerlos… Nuestros looks van a ser únicos, no hay de otra: aunque no queramos aceptarlo, cuando estamos siempre consumiendo lo nuevo, es muy probable que se repita nuestro outfit a donde vayamos, y creanme que eso nunca pasaría si te vuelves parte del team de moda sustentable…

En conclusión: Consumir moda sustentable nos ayuda a ser congruentes con nuestras ideas de querer un mejor mundo, y sobre todo, un mundo para el futuro; el 48% de los centennials y millennials ya está consumiendo de otra manera, ¿y tú qué esperas?

