Agenda Soft por Nury Novelo: Buenas noticias semana del 15 de agosto

FRASE DEL DÍA

“Decir a tiempo no me merezco esto, te salva”.

Es una frase de Cultura Positiva y sí, tenemos que aprender a decir “no me merezco esto”. No me merezco que me traten de esta manera, ni que me contesten así, o que me ignoren, o que abusen de mi forma de ser, de mi tiempo… Y como no me lo merezco, me voy. Es importantísimo reconocer de dónde y de quién tenemos que irnos.

BUENAS NOTICIAS

1. Como ya saben que en esta agenda los mexicanos fregones son un must… Quiero contarles de Einar Castillo, un mexicano egresado del Centro de Investigaciones de Diseño Industrial de la UNAM, que diseñó la nueva Combi Eléctrica de Volkswagen llamada ID. Buzz. Despúes de plantear este concepto desde 2002, su proyecto ganó un concurso de diseño y hoy es una realidad. Actualmente, es integrante permanente del equipo de diseño de la planta matrriz de esta enorme compañía en Alemania.

2. Y en otras buenas noticias, Liliana Moreno Holguín, quien pertenece a la Comunidad Rarámuri, cumplió su sueño de ser polocía estatal y se desempeña ya en el grupo de proximidad social a sus 21 años de edad… Felicidades Liliana, porque después de haberse sometido a las mismas pruebas que cualquier elemento debe cursar, ni más ni menos, concluyó su formación con éxito y hoy es parte del Grupo de Policía.





3. Y les platico también, que la alcaldía Venustiano Carranza anunció la inauguración de Casa Arcoiris con la finalidad de beneficiar y promover los derechos humanos de personas LGBTQ+. Esta casa se ubica en la colonia Felipe Ángeles y busca acercarlos a talleres de capacitación laborarl, cultural, actividades lúdicas, idiomas… Así como al desarrollo de programas y acciones para prevenir, atender y eliminar cualquier tipo de discriminación por motivos de orientación, identidad sexual o de género.

ENTREVISTA

El mentalista Víctor Castañeda, quien además de platicarnos de esta rama tan interesante de la magia, nos enseña sobre el poder del asombro, de las emociones, del lenguaje corporal y de la persuasión como herramientas estratégicas al momento de comunicar mensajes. Así es… el poder del mentalismo en nuestro día a día, negocios y más.

FASHION TALK

Hay días que queremos sentirnos más cómodos… ¿Si o no? Y es que nuestra ropa definitivamente cambia nuestro estado de ánimo y nuestro comportamiento, y hay momentos en los que simplemente necesitamos un descanso, queremos sentirnos más ligeros de todo lo que traemos cargando, pero tampoco podemos ir en pijama a la oficina… Por eso, hoy les voy a platicar algunos tips para lograr un look y una sensación clean & chill.

El truco, es encontrar prendas con cortes sueltos pero del tamaño más adecuado a tu cuerpo, nada muy pesado, nada que te pique, telas frescas que permitan la transpiración natural de nuestro cuerpo… y lo más importante, que te hagan sentir cómodo, o sea, no ese pantalón que sólo se te ve bien con cierta postura.





¿Cómo lograr este look? Vamos pieza por pieza:

Lo más importante, son unos jeans que te encanten: que no sean muuy apretados de ninguna parte, pero que sí se ajusten de las partes de tu cuerpo que más te gustan.

Es ese pantalón que te hace sentir tranquilo cada vez que te lo pones, con el que te volteas a ver al espejo y te sientes perfecta o perfecto.

No importa tanto el corte o si está o no de moda, se trate de que a ti te haga sentir muy comodo.

2. T-shirts simples pero de buena calidad: a veces pensamos que no hay nada de ciencia atrás de una camiseta, pero en realidad, para encontrar la camiseta ideal, debemos fijarnos en muchas cosas, la más importante, la caída: no sé si han visto que hay camisetas que se ven tiesas y que te hacen ver tosca, a las que se les nota mucho cualquier arruga o marca… buscmaos lo contrario, telas con caídas bonitas, con cortes que vayan bien con tu cuerpo: para mujeres con más busto pueden ser cuellos más amplios, para brazos más delgados una manga mucho más corta, y el largo con el que te sientas más segura.

3. Prendas sport lux: unos pants que puedas usar en el día a día y que no parezca que vas a ir al gimnasio, son justo esas prendas que están en el equilibrio entre comodidad y estilo. Ahora los sets con telas mucho más estructuradas pero cómodos son un must.

4. Suéteres tejidos:

Busca cortes sueltos y relajados, peeero que no se hagan pliegues o bolsas; estos suéteres son súper cómodos, elevan tu outfit y te hacen sentir más tranquilo.

5. Aguas con los zapatos:

Si algo habla de tu personalidad y pulcritud, son tus zapatos… Pero también son el punto principal que debemos atender al momento de querer sentirnos cómodos. Hoy los sneakers van con todo, siempre y cuando estén perfectamente limpios.

Nuestro estado de ánimo y comportamiento tiene todo que ver con cómo nos expresamos: cómo hablamos, cómo reaccionamos a estímulos, y por supuesto, lo que elegimos para vestir, por eso, un cambio pequeño en tu ropa puede hacer toda la diferencia.

