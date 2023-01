Ese barco llamado libertad, En Simetría por Romina Ramos

En Simetría por Romina Ramos: Hablamos de la libertad como si fuera un anhelo inalcanzable. Los jóvenes la buscan, los adultos tratan de recordar si la tuvieron, pero al final del camino ¿Podremos decir que fuimos libres?

¿Qué es la libertad en realidad? Recuerdo cuándo iba en secundaria pensar que cuándo trabajara, ganaría dinero, podría pagar mis cosas, mudarme de casa de mis padres y hacer lo que quisiera, podría ser libre; la realidad es completamente distinta. Hoy trabajo, ganó dinero, me mudé de casa de mis padres, técnicamente no tengo horario de llegada y aun así no me siento libre.

La libertad en México

¿Cómo hablar de libertad? Si vivo en un país dónde se matan a 10 mujeres al día, hay más de 110 mil personas desaparecidas. Salir a la calle es aterrador, entre la violencia y el transporte público que está en condiciones lamentables.

El año pasado asesinaron a 19 periodistas, más que en Ucrania que es un país en guerra. Se agrede a las personas LGBTTTIQ+, se detiene a manifestantes, se violan los derechos humanos.

Lee más de Romina Ramos

Vivo en un país en el que por ley; es decir en la Constitución, varios artículos hablan sobre la libertad, pero pareciera que estas se cortan. Por ejemplo; recientemente se aprobó la Ley Antitabaco, una de las más restrictivas del mundo, que obliga a que estos productos quedan fuera de vista en tiendas y supermercados afectando la venta y compra, pero también afecta al consumidor que ya no puede fumar libremente, ni siquiera en espacios designados para ello y a eso le sumamos los impuestos que se deben pagar por el tabaco y otros productos cómo el azúcar, la cerveza y refrescos, con el objetivo de tener un país más saludable y de cierta manera prevenir enfermedades.

También puedes leer: Quitarse la vida... En Simetría por Romina Ramos

Pero seamos honestos, ¿no es el gobierno quién debe designar un presupuesto para campañas de prevención en lugar de cobrarme ese peso extra para que no consuma esos productos que podrían afectar mi salud?

No hay garantía. No tengo libertad financiera, ni libertad de elección, entonces para qué pago tantos impuestos si esos recursos no se ven reflejados en la vida de los ciudadanos. ¿En algún momento el gobierno me va a dejar ser libre? O va a seguir restringiendo mis libertades, mi libertad de opinión, de expresión. ¿En qué momento va a garantizar mi libertad de pensamiento, mi libertad sexual y mi derecho a una vida libre de violencia?

En Simetría por Romina Ramos

@RominaRamosC

adn40, siempre conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.