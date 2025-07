Que la Presidenta demande a un abogado es improductivo: Leonardo Curzio en Voces adn40

Que la Presidenta polemice con un abogado, ella misma reconoció que ha sido una pésima idea; lo segundo es que vaya por una demanda en tribunales mexicanos. La verdad es que me parece también improductivo.

Y me sigo preguntando por qué el litigio sobre ese caso no lo hacen, pues o su gabinete o el fiscal o a quien le corresponde.

Imagínense que la demanda procede, ¿va a caer en un tribunal mexicano, de estos electos por los acordeones? ¿Qué va a decir el abogado?, ¿en México no hay justicia?, presidenta, ya mejor condéneme.

El Poder Judicial no tiene ni la autonomía ni la legitimidad para condenar a un abogado que ha dicho las barbaridades que ha dicho de nuestra presidenta.

Yo creo que el silencio es una virtud que la presidenta honrado en las relaciones internacionales del país y no entiendo por qué en este caso no se ha resistido a no hablar de un caso tan polémico como del abogado de Ovidio.

Pero bueno, lo demandarán. ¿Usted cree que en México hay una justicia independiente para procesar a alguien que ha insultado a nuestra presidenta? No veo cosa más improductiva que hacer que eso.

Pero bueno, son decisiones que se toman en el alto mando.

