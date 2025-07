La xenofobia es inadmisible en nuestra ciudad: Leonardo Curzio en Voces adn40

No se puede aceptar la xenofobia. Gritos diciendo que se vayan los americanos de la Ciudad de México, porque algunos suponen que han afectado su nivel de vida; me parece inadmisible; y lo primero que debería hacer el gobierno de la Ciudad es decir “aquí eso no se tolera”.

La gente vive en la Ciudad de México como puede; y creo que lo que sería bueno es que a partir de este episodio, la jefa de Gobierno nos invitara a un gran debate sobre cuál es el modelo de urbanización que queremos en la capital.

Yo le pongo tres que han sido los más polémicos en los últimos tiempos. Le pongo el modelo Iztapalapa y Santa Fe, que más o menos se nutre de la misma lógica, es decir, gente que va llegando y va ocupando territorio sin que haya servicios públicos. Poco a poco, a lo largo de los años se va regularizando el asunto y esto va desde las rentas más bajas hasta las rentas más altas que han ocupado las barrancas de Santa Fe, generando un problema muy serio.

El segundo es el modelo Centro Histórico de la Ciudad, que es decir, meta usted políticas populistas, rentas congeladas y olvídese de que la urbanización, la generación de vivienda, es una responsabilidad del Gobierno. Tiene manzanas olvidadas, los edificios en una situación verdaderamente lamentable

Y luego está el de la gentrificación, que no les gusta porque en pocos años la Roma y la Condesa han readquirido un valor enorme para beneficio de sus propietarios, que desplaza gente, no lo dudo, pero que mejora las colonias tampoco lo dudo.

Yo creo que llegó el tiempo de dejar atrás ciertos prejuicios y decir ¿queremos el modelo Iztapalapa, Santa Fe?, ¿queremos el modelo del Centro Histórico, la ruina urbana de la capital?, ¿o queremos un modelo en el que convivan ciertas prácticas saludables?

En fin, la expresión queda ahí y la reflexión pendiente.

