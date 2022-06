Quitarse la vida... En Simetría por Romina Ramos

En Simetría por Romina Ramos. Es momento de cuestionarnos como adultos y como sociedad qué estamos haciendo para que nuestras niñas y niños piensen en quitarse la vida, no nada más en nuestro país, sino en el mundo.

En Estados Unidos 1 de cada 5 menores ha pensado o intentado acabar con su vida, las cifras en México no deben ser tan distantes, pero casi no se habla de ello. La información respecto a este tema es muy limitada.

De los pocos datos que se tienen, al menos 5% de la población mayor a 10 años ha pensado en suicidarse. En el 2020 se registraron 1,150 casos de suicidio en personas de 10 a 19 años. Si bien la pandemia ha acentuado los problemas de salud mental en la sociedad, pareciera que decidimos ignorarlos.

El encierro, la violencia familiar, física o en algunos casos sexual, aunado a la falta de convivencia y comunicación, han creado la fórmula perfecta para que las cifras de suicidio aumenten de manera exponencial.

La ansiedad y la depresión son solo algunos de los trastornos más comunes en la sociedad, y el 90% de los suicidios que se cometen, tienen como factor común alguno de estos padecimientos.

Es urgente hablar de estos temas ya que la falta de difusión genera estigmatización, discriminación, prejuicio y en algunos casos llega hasta la exclusión en el trabajo o escuelas.

Salud Mental en México

En México el presupuesto para la salud mental es únicamente del 2% mientras que la OMS (Organización Mundial de la Salud) recomienda que se destine entre el 5 y 10%. De ese 2% la mayor parte va para hospitales y solo un 20% para la prevención y detección.

Necesitamos poner mayor atención a la salud mental, hablar y concientizar de su importancia, es fundamental poder detectar y prevenir los suicidios. Es parte esencial de la sociedad que exista bienestar individual para poder interactuar y desarrollarnos.

Si no cambiamos este panorama, si no hablamos del tema, si no nos acercamos a nuestra niñez, seguiremos haciéndoles daño. Tenemos que atacar este tema de raíz, la pandemia solamente puso bajo la lupa el grave problema social. Pero dónde queda nuestra responsabilidad, que le estamos trasmitiendo a las nuevas generaciones que piensan en quitarse la vida. Es aterrador que una niña o un niño o cualquier persona se quita la vida.





Si bien debemos exigirle al gobierno el acceso a la salud psicológica, también debemos dejar a un lado los estigmas cuando alguien pide a gritos ayuda, dejar de poner etiquetas cuando alguien va a terapia o desvalorizar los procesos por los que alguna persona esta pasando por creer que son menos importantes que los nuestros.

Tenemos que aprender a escuchar los gritos de auxilio y a ser receptivos cuándo alguien decide contarnos su historia, sin emitir juicios de valor.

La salud mental no debería ser un privilegio, es un derecho y debe estar disponible para todos, desafortunadamente en México no se puede garantizar.

