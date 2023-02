Gabriel Hernández Más cuentos de El Faraón: La otra pasión de Carlos Vives

Más Cuentos de El Faraón por Gabriel Hernández: La música y el arte no es la única pasión que mueve la vida de Carlos Vives. El cantautor originario de Santa Martha, en la costa caribeña de Colombia, y que presume ser la cuna del Vallenato a nivel mundial además de ser hogar del equipo Unión Magdalena, la otra pasión del cantautor de “La Gota Fría”.

Un día tuve oportunidad de encontrarme con Carlos Vives en una sesión de entrevistas en la zona hotelera de Polanco, al norte de la Ciudad de México. Acababa de verlo en un concierto gratuito y multitudinario en el zócalo de la capital azteca en donde lo vi pateando balones de futbol de regalo para el público. Se le veía muy cómodo pateando las esféricas y feliz de poder hacer una de las cosas que más le gusta. Cuando dos futboleros se encuentran, siempre existe la posibilidad de que la charla se enfoque en el bello deporte de las patadas. Así que no perdimos la oportunidad de intercambiar puntos de vista del acontecer futbolístico de aquellos tiempos.

Unión Magdalena y Carlos Vives

“Yo no soy seguidor ni Del Real Madrid, ni del Barcelona… yo soy hincha de Unión Magdalena, el equipo de mi tierra hasta la muerte.” Curiosamente, Vives menciona a su equipo en algunas de sus canciones más populares como “Volví a Nacer” del 2014. Pero la cosa no termina ahí. La relación que la hinchada de Unión Magdalena es tan fuerte, que Vives, de su puño y letra escribió varios himnos que se cantan desde la tribuna. Uno de los más emocionantes se llama Pitán Pitán que es nada menos que el sonido de los tambores que alientan al equipo, pero también son una especie de termómetro que indican el estado de ánimo del equipo en el terreno de juego. El sonido indica cómo va el marcador, si Unión Magdalena va ganando, los tambores suenan de una manera, si va perdiendo suenan de otra. Si creemos que se puede remontar, suenan distinto, si la causa está perdida, entonces suenan tristes. De eso trata la canción.

Siendo Santa Martha una de las cunas del vallenato, los tambores no pueden dejar de sonar una y otra vez en toda la entidad. “Imagínate que los tambores indican también el ataque del equipo, la defensa y el juego en medio campo, es un lenguaje hermoso el de los tambores de mi región en el desarrollo del futbol”.

Ya que estábamos en esos temas y con la emoción transmitida de sus colores y de sus amores, no pude dejar de preguntarle. “¿Cómo es la camiseta de Unión?” “-Es como la del Barcelona, roja y azul, pero con las rayas más anchas”. En aquel tiempo, el club disputaba el campeonato de la segunda división, pero el amor y la pasión no termina jamás. Los fines de semana de cada quince días, las tribunas de aquel estadio de la ciudad de Santa Martha lucen pletóricas y se escucha el sonido del “Pitán Pitán” desde cualquier rincón de la ciudad, pero más bello aún, es como retumban esos tambores en el corazón de Carlos Vives, quien no los puede olvidar ni un segundo, por donde quiera que esté.

