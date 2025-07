En México la justicia es ciega y los acordeones lo demuestran: Leonardo Curzio en Voces adn40

No hay duda. En México la justicia es ciega y el que lo niegue está faltando a la verdad. Ayer, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación nos dio una lección de su ceguera; dice que no ve pruebas de los acordeones y su incidencia en la elección; que no se puede guiar por rumores, no vaya a ser, efectivamente que los desencadenen.

Yo me hago una pregunta sencillita: Los acordeones –el que a mí me llegó coincide con los ministros que fueron realmente electos–, ¿no incidieron en el resultado final esta extraña coincidencia de tantos millones de ciudadanos que hicieron votar por los mismos, a pesar de que no hubo campaña ni visibilidad? La verdad es que hay que reconocérselo.

La justicia en este caso ha optado por la ceguera. Y esto nos lleva a una crisis de legitimidad en materia de justicia electoral, porque quiere decir que en este país cualquier cosa se puede hacer en ese ámbito para conseguir el poder.

Mal presagio para una nación que había transitado por la vía de la certidumbre electoral pacíficamente. Pero bueno, ahí está, la ceguera se ha instalado en el tribunal.

Leonardo Curzio opina en Voces adn40 sobre los acordeones en la elección judicial [VIDEO] Leonardo Curzio opina en Voces adn40 sobre la determinación del Tribunal Electoral de no investigar uso de acordeones en la elección judicial.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.