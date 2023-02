¿A dónde voy? En Simetría por Romina Ramos

En Simetría por Romina Ramos : “La única guerra que deberíamos presenciar es contra la intolerancia y el racismo”

-Umberto Eco-

En marzo del 2022 tuve la oportunidad de cubrir el rescate de mexicanos que estaban en Ucrania y lograron llegar a Rumania para traerlos de vuelta a México en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana y en ese viaje conocí realmente lo que es la migración y el fenómeno de las personas refugiadas.

En México es muy común escuchar y leer en las noticias y periódicos sobre caravanas migrantes en la frontera sur, detenciones y muerte de personas con ingreso irregular en la frontera norte o de personas que han sido engañadas por “polleros”, estas personas que cobran grandes cantidades para cruzar a los migrantes a Estados Unidos.

Desafortunadamente muchos caen en estas trampas, algunos mueren en camiones, hacinados, en pésimas condiciones o son abandonados en el Río Bravo.

Éxodo por la guerra en Ucrania

La guerra en Ucrania trajo un éxodo de 8,054,405 personas hasta febrero del 2023, en su mayoría mujeres que salieron con lo poco que pudieron guardar en una maleta, algunas con bebés en manos y muchos países abrieron sus fronteras para recibirlos. Esto debió poner en la mira el derecho humano a migrar, cambiar la perspectiva del mundo ante esta realidad.

Varios países en especial en Europa y Norteamérica han sido objeto de crítica. Se les cuestiona que por qué solo ayudan a personas que llegan de Ucrania y no otras que vienen de otros países que también están en guerra como Siria, Afganistán o, Irán, o por ejemplo, en crisis política y social como Venezuela.

La realidad es que socialmente tenemos una etiqueta gigantesca cuando se trata de migrantes y refugiados. Se nos olvida que son personas que está huyendo de algo, que necesitan apoyo, que buscan una nueva oportunidad, una mejor vida. Seres humanos que poseen grandes cualidades y no les damos ninguna oportunidad por estos estigmas o porque las políticas migratorias no garantizan su seguridad y movilidad, en lugar de dejar que se desarrollen e integrarlas a la sociedad. ¿Por qué nos da miedo, por qué no hay empatía? ¿Por qué lo vemos lejano?

Lo que ocurrió en Turquía y Siria con el terremoto muestra la cara opuesta de la sociedad. Una sociedad que se une ante la tragedia, que busca apoyar y salvar vidas. Que, aunque haya una guerra civil en el caso de Siria se encuentra la manera de poder mostrar el apoyo internacional y se cuestiona cuando no lo hay.

Cómo mexicanos sabemos la difícil situación a la que se están enfrentando por los sismos que hemos vivido y lo mismo pasa con otros países como Japón. Nos sabemos vulnerables ante los desastres naturales, nos mostramos empáticos. Entonces, ¿por qué se nos olvida este lado humano ante otras tragedias?, ¿por qué se nos olvida que al final somos personas?, ¿quién nos enseñó ese rechazo a lo diferente?

El tener que dejar nuestro hogar nos puede pasar a cualquiera, podemos ser testigos de algún crimen y que se nos persiga para callarnos, víctimas de algún delito, o que el país entre en crisis y tener que salir huyendo o muchas otras razones como la violencia de género o por el cambio climático.

Tu país, tu casa, tu familia, lo que conoces y que dejarlo todo sea la única solución que tienes para salvaguardar tu vida, sabiendo que quizás en el trayecto haya muchos riesgos.

México es el tercer país en el mundo con más solicitudes de refugio a nivel mundial. El primero es Estados Unidos y le sigue Alemania, según datos de la COMAR (Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados). Personas originarias de países como Haití, Honduras, Cuba, Venezuela, Afganistán, Brasil, Chile y Nicaragua son quienes más solicitan estatus de refugiados. Durante esta administración se han recibido más de 350 mil 523 solicitudes.

Ante este panorama, ¿no sería un gran momento para cambiar como sociedad y unirnos? Luchar por los derechos humanos, modificar las políticas y realmente mejorar como sociedad. ¿Si te tocara a tí, no pedirías dejar atrás las etiquetas, estigmas y reconocernos como personas, más allá de preferencias políticas, religiosas, de raza o de género?

