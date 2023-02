Problemática y revoltosa. En Simetría por Romina Ramos

En Simetría por Romina Ramos: México es un país en el que mueren asesinadas entre 10 y 12 mujeres al día; 2 de cada 3 mujeres mayores de 15 años han sufrido algún tipo de violencia en su vida. México: Donde el delito con mayores denuncias es la violencia familiar.

Hace unos días en uno de mis chats surgió un debate acerca de cómo debería tratarse a una persona que tiene denuncias por violencia sexual. De si debería de reintegrarse a su trabajo o no, si debería seguir teniendo las mismas oportunidades o no, si esta persona debería cargar con esta condición el resto de su vida y la pregunta del millón: si su vida cambia o no a raíz de la denuncia.

Y es ahí donde quiero hacer énfasis, porque la vida de una persona que vivió violencia sexual, definitivamente cambia desde el primer segundo que sucede la agresión.



Para empezar entras en un estado de alerta en el que la adrenalina recorre cada milímetro de tu cuerpo, te llenas de rabia, comienzas a temblar, te invade el miedo, el llanto, el asco.

Después llega la culpa, comienzas a cuestionarte cada acción y movimiento que te llevaron a ese lugar, a esa persona, a ese momento. ¿Cómo no lo vi venir?, ¿cómo no lo evité?, no debí venir, hubiera tomado otra ruta, etc.

En una siguiente etapa llena de muchos silencios, llegan imágenes que perturban el día o la noche, esos pensamientos no discriminan el momento para llegar a atemorizarte. Te absorben en un espiral de miedo, de rabia, ansiedad, confusión. Desconfías de toda persona que se te acerca.

De pronto hay algo que se despierta, en algunas personas más temprano que en otras: el odio. Quieres que te regresen lo que te arrebataron. Te empoderas, decides denunciar.

Y te topas con la burocracia, los procesos, la revictimización, los cuestionamientos, la falta de protección. Hay muchas que se quedan en el camino, porque levantar una denuncia requiere de mucha fuerza y valentía. Desde el momento en el que decides hablar, comienzan los juicios, los cuestionamientos, los señalamientos.

Trae consecuencias familiares, laborales, en algunos casos te segregan, esto sólo a nivel social; además estás cargando con todo lo que viviste, la depresión, ataques de pánico, recuperarte del trauma.

Recuerdo que uno de mis mayores miedos y lo que más me detuvo a hablar era pensar qué iba a pasar en mi entorno, en mi trabajo, se me iba a tachar de revoltosa, de problemática. Definitivamente la vida de una persona que sobrevive un ataque sexual cambia radicalmente.

Aquel debate se centró justo en esa parte. ¿Por qué a los depredadores sexuales, aquellos que acosan a sus alumnas, a sus empleadas, a sus ex parejas se les siguen dando otras oportunidades? Pareciera que su vida no cambia y si cambia es solo por momentos, como si la sociedad defendiera a los victimarios y eso llena de coraje, rabia e impotencia. En cambio si un grupo de mujeres se unen, se quejan, actúan para defenderse, se les tacha de problemáticas, revoltosas.

Cifras que son historias

Esta lucha es muy cansada, hay hartazgo, incertidumbre, por momentos pareciera que avanza y luego volteas a ver los titulares, las cifras… y sientes que todo ha sido en vano. Esas cifras que en realidad son historias de personas. El aumento del 120% de denuncias de incesto, 55% en acoso sexual 32% en hostigamiento sexual, 230 mil 30 denuncias de violencia familiar.

Mujeres que son asesinadas en el ministerio público al intentar levantar una denuncia, una joven que fue apuñalada en 47 ocasiones y que hoy lucha porque su victimario tenga algún tipo de castigo porque es menor de edad. Mujeres atacadas con ácido...

Esta es nuestra realidad: hoy en día todas tenemos miedo de salir a cierta hora, o caminar por alguna zona. Cuestionarte si subirte o no al transporte, si deberías cargar con una llave entre la mano mientras caminas para poder defenderte. Así vivimos, todo el día y todos los días.

