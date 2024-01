Se tenía que decir por Hernán Hochstrasser: ¿Eres coquette?... me vale madres

Se tenía que decir por Hernán Hochstrasser: La tendencia del estilo coquette no es nada nueva: colores pastel, encaje y moños de todos los tamaños, conjugados con elementos de la actualidad para darle un giro moderno.

Ya leyeron a ⁦⁦@soyhernanh⁩ ???



Britney, retírate. Se tenía que decir por Hernán Hochstrasser https://t.co/y2yjEojMZl — Romina Ramos (@RominaRamosC) May 20, 2022

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

El estilo coquette no es nuevo

Algunos de nosotros podemos recordar las referencias al estilo coquette gracias a la cultura pop, pero aquí viene lo más importante: esto es algo nuevo para otros.

La última vez que recuerdo haber visto algo con referencias al estilo coquette fue en mis ya pasados años de preparatoria o universidad en Tumblr –que dio un giro inesperado en los últimos años- o sitios como Lookbook – la desaparecida página antecesora de Instagram para subir tus mejores atuendos -, pero debemos entender que el estilo coquette ya le pertenece también a otra generación, aquellos que la descubrieron gracias a TikTok.

Con la exposición del estilo coquette por todas partes, me es imposible no retomar aquellos tiempos de experimentación de estilo que tuvimos años atrás, tendencias que como todas: fueron y vinieron. Tengo que aceptarlo, la nostalgia llegó a mí, pero con eso también los recuerdos de personas que consideraba “mayores” al criticar cada una de las decisiones que los millennial tomábamos en el pasado, personas “mayores” a quienes ya alcancé y superé en años.

Emos, punketos, hipsters, y muchas otras tribus urbanas que tomaron de la moda lo que se acomodaba a su estilo de juventud y de las que muchos de nosotros fuimos parte –sí, con los años ya no sabe uno esconder el pasado- épocas incomprendidas, pero seguramente acompañadas de otros que tenían el mismo significado de vida: amigos.

La crítica siempre viene acompañada de miedo, miedo a no haber hecho, no haber experimentado y no haber vivido, vaya, los arrepentimientos. Y lo estamos replicando en un círculo vicioso sin fin, tal y como nos lo hicieron a nosotros.

¿En qué momento uno decide que tiene la vida y experiencia suficiente para poder juzgar a una persona por su estilo de ropa? Y lo reconozco, he caído en ese bache.

Las tendencias actuales son consideradas más inmediatas en su actuar y en su final, porque lo de hoy son moños, ayer fueron pantalones de tienda y mañana nadie lo sabe, pero el hecho de que somos personas las que saltamos de unos estilos a otros, le da un dignificado diferente, al final somos iguales, sentimos y pensamos u.u.

Se tenía que decir por Hernán Hochstrasser

Por eso hoy se tenía que decir y se dijo: ¿Usas ropa coquette? ¡Me vale madres!… ¿Fuiste emo? ¡Me vale madres!… ¿Mañana quieres probar un nuevo estilo? ¡Me vale madres!… Lo que realmente tendría que ser relevante es ser feliz y no ser criticado por eso.

Se tenía que decir...

Hernán Hochstrasser

@soyhernanh