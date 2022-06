Ver Lightyear no hará a tu hijo gay. Se tenía que decir... por Hernán Hochstrasser

Se tenía que decir... por Hernán Hochstrasser: Durante los últimos días, la película Lightyear ha dominado las tendencias en redes sociales con datos y comentarios totalmente absurdos.

Esta producción de 200 millones de dólares decidió sumarse al barco de la inclusión, anunciando desde antes de su estreno un beso entre dos mujeres dentro del corte final de la cinta, algunos, sin siquiera ser testigos de lo que pasa en dicha escena, refutaron la historia e incluso invitaron a sus seguidores a no verla.

En 14 países prohibieron la proyección de Lightyear luego de que Disney se negara a alterar su obra mediante una edición que evitara mostrar a dos mujeres en una relación sentimental. Un caso donde prefirieron que cualquier persona, por igual, pudiera encontrar referencias que legitimara sus sentimientos, y no apostar por la taquilla. Yo lo aplaudo, esto hubiera sido imposible hace 10 años.

Lightyear en México

En México, diferentes grupos tradicionalmente considerados como “conservadores”, a través de sus redes sociales difundieron opiniones dirigidas a grupos de la comunidad LGBTI+ con frases como “no gracias, yo educo a mi hijo fuera del libertinaje”, “no dejemos que el lobby gay influya en nuestros hijos” y otras que prefiero no revivir porque como digo “la ignorancia es muy valiente”; como si una persona homosexual que estuvo expuesta a contenidos heterosexuales durante su infancia definiera su sexualidad, eso es imposible.

Parte de este escándalo es una gran oportunidad, porque con tan solo dos segundos de una película de gran presupuesto pudimos notar que aún nos falta mucho para lograr igualdad y seguridad para todos, algo que se debe inculcar en casa, no importa el tipo de educación que elijas para tu familia, mientras no pise los derechos de los demás y, sobre todo, los logros conseguidos a través de una lucha envuelta en violencia, discriminación e injusticia.





No olvidemos que lo provocado intentó manchar a una cinta con una narrativa fuerte, positiva y muy entretenida. Y no, llevar a tu hijo a ver Lightyear no lo hará gay, pero tampoco una cultura heteronormada impedirá que cada uno sea lo que quiera ser en la vida, porque la orientación sexual no se elige, se nace con eso y está bien. Se tenía que decir... y se dijo.

