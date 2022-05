¿Los juguetes tienen género? Se tenía que decir... Hernán Hochstrasser

Hoy en Se tenía que decir de Hernán Hochstrasser: En los últimos años la industria del juguete ha aumentado su rango de opciones, colores y formas, esto ha sido un detonante para dejar florecer la discriminación, homofobia y transfobia en algunos internautas.

Pensemos en nuestro juguete favorito, aquel que no solo nos ayudó a entretenernos, sino que también marcaba una tendencia de lo que queríamos hacer “cuando fuéramos grandes”, más allá del gran negocio que representa internacionalmente, los juguetes nos acompañan de muchas formas.

Les dejo mi columna en donde escribí de este tema ✌🏼https://t.co/VVN000mxST — Hernán Hochstrasser (@soyhernanh) May 20, 2022

Desde hace unos años, juguetes, muñecos y peluches que representan discapacidades, diferentes identidades de género y fisionomías apegadas a la realidad comenzaron a llegar a los estantes de las tiendas, las opiniones empezaron a surgir, por un lado, comentarios en desacuerdo que, de hecho, son las que menos aportan; aquellos discursos de odio que no contribuyen socialmente. Por otro lado, están quienes amaron la esperanza de consumir estos productos, personas que antes no tenían referentes para poder jugar y soñar con ellos.

Imaginemos a las infancias trans, ahora pueden dimensionar quiénes quieren ser, tal y como lo hicieron niñas y niños cisgénero de los 90 con la Barbie veterinaria o un niño con un Power Ranger, vaya que las divisiones del pasado estaban muy marcadas, porque ahora sabemos que no hay juguetes exclusivos para niñas o para niños.

Hace unos días Laverne Cox volvió a romper los paradigmas respecto al género, junto con Mattel, lanzó la primera muñeca inspirada en una mujer transgénero para “Barbie”. Hoy cualquier niño o niña deberían poder jugar con lo que desean… y sí, puede que las grandes corporaciones estén lucrando nuevamente con las minorías, pero cualquier mensaje en pro de la inclusión sirve.





Pero, ¿por qué a alguien no interesado en comprar alguno de estos juguetes, le molesta tanto su lanzamiento?, no es claro y podría haber mil respuestas, pero ninguna es positiva y no deberían de ser relevantes porque promueven el odio y la división. Lo que debería ser realmente considerable es que hoy estamos preparando a las nuevas generaciones para la libertad lejos de cualquier limitante en el futuro.

Si no te gusta, no lo compres. Si no sumas, no restes. Hazte a un lado y deja que las infancias jueguen con lo que se sientan cómodos. Se tenía que decir y se dijo…

Se tenía que decir... por Hernán Hochstrasser

@soyhernanh

