El trabajo infantil en calles de Jalisco va en aumento tras la pandemia

En Jalisco el trabajo infantil en la calle va en aumento, de acuerdo con datos del DIF de la entidad, hay cerca de 144 cruceros que concentran labores de menores como limpiaparabrisas y venta de dulces, en especial en las avenidas mayormente transitadas como López Mateos, Lázaro Cárdenas y Avenida Vallarta.

A decir de los propios peatones y conductores, si bien, la crisis económica derivada por la emergencia sanitaria que se presentó en el mundo por la COVID-19 ha afectado a todos los sectores, no existe justificación alguna para que los niños sean los que tengan que salir a buscar el pan de cada día para toda su familia.

Ningún niño tiene que trabajar tienen que estudiar (...) si le das dinero el dinero se lo dan a los papás -indicó una peatona entrevistada por Fuerza Informativa Azteca.

En cualquier punto de la ciudad tapatía se pueden encontrar a los menores de edad trabajando, desde los que limpian parabrisas, venden dulces o los que sólo se acercan a pedir una moneda.

La situación sí está difícil pero tampoco es para que tan temprana edad estén haciendo esas cosillas (...) si el papá va a recibir todo al niño no le hace ningún provecho -señaló un ciudadano.

La moneda que se les da a los niños no es para ellos

Un automovilista aseguró que por más que empatice con los menores, prefiere no darles una moneda, porque “sé que, si les doy una moneda, ellos no se las van a quedar, se las van a quitar”.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el 2020 México registró 3 millones 269 mil niños y adolescentes de 5 a 17 años de edad que realizaban alguna actividad económica, de los cuales, un total de un millón 755 mil 4821 realizan ocupaciones no permitidas; el 61% de estos menores son varones.

La Encuesta Nacional de Trabajo Infantil publicada por el INEGI en 2019, señaló que en Jalisco un total de 181 mil 902 niñas, niños y adolescentes de entre cinco y 17 años de edad realizaban actividades laborales permitidas o no por la Ley Federal del Trabajo.

¿Cuáles son los trabajos no permitidos para los niños en México?

La Ley Federal del Trabajo , en su artículo 175, denomina trabajo infantil no permitido cuando: se desarrolla en establecimientos no industriales después de las 22:00 horas; se realiza en expendios de bebidas embriagantes; cuando son trabajos susceptibles de afectar su moralidad o buenas costumbres; cuando son labores peligrosas o insalubres en el sector de la construcción, minería, agrícola, residuos peligrosos, entre otros; y cuando son servicios domésticos no remunerados de carácter peligroso.

