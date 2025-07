Revelan la verdad sobre si los despachadores de gasolina ganan sueldo fijo o solo viven de las propinas

En teoría ya no debería haber especulaciones en cuanto al sueldo de los despachadores de gasolina en México, aunque durante años existió la duda sobre si realmente tenían un suelo o su sustento principal eran las propinas que recibían de los conductores.

Ahora, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) ha hecho público el salario mínimo diario (y por ende mensual) que deben recibir todos los trabajadores del país, incluyendo a los despachadores de gasolina, sin importar la empresa para la que trabajan.

El sueldo de los despachadores de gasolina en México

En el 2025 hubo un aumento al salario mínimo , por lo que ahora todos los trabajadores de México deben ganar $288.83 pesos al día, mientras que los que se encuentran en la Zona Libre de la Frontera Norte (ZLFN) perciben $419.88 al día,

Considerando esto, los despachadores de gasolina en la zona norte deben tener un salario mínimo de $12596 pesos. Por otro lado, los que se encuentran en el resto del país deberían de recibir $8664 pesos mexicanos al mes.

Recordemos que este es el salario que deben recibir todos los trabajadores en México. Puede ser mayor dependiendo de la empresa que contrata, el horario y los días de trabajo, pero, por ley, no puede ser menor.

Mientras tanto, las propinas que consigan durante el día se deben repartir entre los trabajadores de acuerdo a las contemplaciones de la ley, ya que pueden ser un “extra” a su sustento y no la base del mismo. De igual manera, destaca que las propinas deben ser repartidas entre los trabajadores y no pueden ser retenidas ni administradas por el empleador.

