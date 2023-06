Durante la conferencia mañanera del pasado martes 6 de junio de 2023, Leticia Ramírez, titular de la Secretaría de Educación Pública ( SEP ), dio a conocer que el próximo sábado 17 de junio en las 32 entidades federativas se llevarán a cabo actividades contra las drogas, situación que ha generado dudas respecto a si los estudiantes deberán ir a clases ese fin de semana.

¿Qué dijo la SEP sobre el 17 de junio?

Leticia Ramírez informó que el próximo 17 de junio en las 32 entidades federativas y a partir de las 10:00 horas, se realizarán actividades culturales, informativas, deportivas y recreativas fundamentalmente en las escuelas pero también en parques, plazas, jardines o lugares comunitarios para fomentar la prevención de adicciones , como parte de la Estrategia en el aula: Prevención de adicciones.

De esta manera, hizo un llamado para que los estudiantes acudan a ser parte de estas actividades contra las drogas , “lo importante es que se vea una fuerza nacional que está por la campaña de prevención de adicciones y el bienestar”, expresó.

Posteriormente, la secretaria de Educación Pública informó sobre el avance de la estrategia de prevención de adicciones para estudiantes de educación media y media superior, por lo que mencionó que se han entregado guías para docentes y manuales para padres de familia; explicó que la estrategia también contempla contenido digital, para televisión pública, redes sociales y un micrositio.

La maestra recomendó fortalecer la autoestima y la salud emocional, así como la participación de la familia, actividades de prevención y fomento de valores. Hizo un llamado a los maestros para que dediquen de 15 a 20 minutos tres veces a la semana para hablar sobre la importancia de prevenir las adicciones .

En Conferencia Matutina la secretaria Leticia Ramírez Amaya anunció que el sábado 17 de junio, a las 10:00 h, se realizarán distintas acciones sobre Estrategia En El Aula en las 32 entidades del país, a fin de mostrar una fuerza nacional.

¿Qué pasa si no llevas a tu hijo a la escuela?

Es importante mencionar que no será una jornada normal de clases, ya que habrá actividades de toda índole para combatir las adicciones y aunque la SEP no dejó en claro si habrá consecuencias para los estudiantes que no acudan a las escuelas el sábado 17 de junio, es una campaña importante que involucra la participación de maestros, padres de familia y estudiantes.

