¿Quiénes son las personas que no pagarán impuestos en 2024? El SAT revela su lista

Algunos contribuyentes no pagarán impuestos del Secretaría de Administración Tributaria ( SAT ). Este pago es una obligación fiscal que no puede dejarse pasar, y en algunos casos ciertos ingresos no son necesarios notificarlos.

Pagar impuestos es una obligación para aquellas personas que reciben un ingreso por actividad empresarial o salario, de manera en que todas las personas son consideradas como contribuyentes ante la autoridad fiscal o SAT.

Con el fin de mantener una recaudación histórica sin incrementar ni crear nuevos impuestos, el SAT pone en marcha el #PlanMaestro2024, el cual se enfoca en los siguientes ejes:



- Atención al Contribuyente

- Recaudación

- Fiscalización

- Defensa del Interés Fiscal



¿Quiénes no pagarán impuestos al SAT en 2024?

El SAT a través de la Reforma Fiscal detalla cuáles son las personas que no pagan impuestos, entre las que destacan:



Las personas morales con fines no lucrativos.

Las personas físicas y morales por los depósitos en efectivo que reciban mensualmente hasta por un monto acumulado de 25,000 pesos.

Las personas afectadas por el huracán Otis en Guerrero

Por otro lado, existen algunos ingresos exentos de impuestos del SAT, como:



Las prestaciones mínimas de ley calculadas con un salario mínimo



Indemnizaciones por accidente laboral



Jubilaciones



Pensiones



Salarios de retiro



Programas sociales (en caso de ser beneficiario)



Los percibidos con motivo del reembolso de gastos médicos, dentales, hospitalarios y de funeral, que se concedan de manera general, de acuerdo con las leyes o contratos de trabajo



de gastos médicos, dentales, hospitalarios y de funeral, que se concedan de manera general, de acuerdo con las leyes o contratos de trabajo L as prestaciones de seguridad social que otorguen las instituciones públicas.



Los provenientes de cajas de ahorro de trabajadores y de fondos de ahorro establecidos por las empresas para sus trabajadores.



Viáticos, cuando sean efectivamente erogados en servicio del patrón y se compruebe esta circunstancia con los comprobantes fiscales correspondientes¿

El SAT informa que al 1 de febrero de 2024, se han otorgado beneficios fiscales a 1,717 contribuyentes afectados por el huracán Otis.



Todas las personas físicas están obligadas alos pagos de impuesto al SAT, siempre que sean residentes en México y que obtengan ingresos en efectivo, en bienes, devengado, en crédito o en servicios.

