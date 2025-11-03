El paso a paso para tener a mano tu RFC sin homoclave

El paso a paso para tener a mano tu RFC sin homoclave | Getty Images

En México, el Registro Federal de Contribuyente (RFC) es un identificador esencial para cumplir con las obligaciones fiscales y ejercer actividades económicas. En tanto que la homoclave, compuesta por los tres últimos caracteres del RFC, es fundamental para su autenticación. Sin embargo, existe también el RFC sin homoclave, que se genera a partir de los datos de las personas sin carácter fiscal, siendo únicamente informativo.

En esta nota, te explicamos para qué sirve este tipo de RFC y te mostramos un ejemplo práctico.

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¿Cuál es la RFC sin homoclave?

El RFC sin homoclave es una versión del Registro Federal de Contribuyente que se forma a partir del nombre, apellido y fecha de nacimiento de una persona, pero que carece de la parte final de tres caracteres que le otorgan su unicidad fiscal.

En lugar de ser un identificador fiscal válido, se utiliza más a menudo como un ejemplo ilustrativo o para propósitos informativos.

¿Cómo saber mi RFC sin homoclave?

Para obtener tu RFC sin homoclave, puedes seguir estos sencillos pasos, pero ten en cuenta que esta versión será únicamente con fines informativos:

Toma las dos primeras letras de tu apellido paterno. Añade la primera letra de tu apellido materno. Continúa con la primera letra de tu nombre. Luego, agrega los últimos dos dígitos de tu año de nacimiento. A continuación, incluye los dos dígitos de tu mes de nacimiento. Finalmente, completa con los dos dígitos de tu día de nacimiento.

Recuerda que si tu mes y día de nacimiento son de un solo dígito, debes agregar un cero antes del número. Por ejemplo, si naciste el 1 de septiembre, deberás escribir “01” para el día y “09” para el mes.

Un ejemplo para entender cómo armar mi RFC sin homoclave

¿Para qué sirve mi RFC sin homoclave?

Es importante tener en cuenta que elRegistro Federal de Contribuyentes sin homoclave no tiene validez para realizar trámites oficiales relacionados con impuestos, facturación o pagos fiscales.

Para llevar a cabo cualquier trámite oficial, como la presentación de declaraciones de impuestos, emisión de facturas o pago de impuestos, es necesario obtener el RFC con homoclave. Este proceso se realiza a través del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y permite obtener tu cédula de identificación fiscal, la cual es indispensable para personas físicas con actividades económicas y personas morales.