¿Alguien es médico? El momento exacto en el que un doctor del IMSS salvó a un pasajero en el avión

El doctor Javier de la Torre Anderson, quien lleva más de 25 años trabajando en el Instituto Mexicano del Seguro Social ( IMSS ), salvó la vida de un pasajero durante un vuelo comercial de Guadalajara a Torreón. El hombre sufrió una arritmia que le provocó un paro cardiorrespiratorio, situación que fue controlada gracias a la rápida intervención del médico en el avión.

¿Cómo fue que un médico del IMSS le salvó la vida a un pasajero?

El médico estaba a punto de salir de vacaciones con su familia cuando notó que en el aeropuerto permitieron a un pasajero volar, a pesar de presentar una condición de salud delicada: “Cuando alcanzamos los 10 mil pies de altura, me acerqué a la azafata y le dije: ‘Señorita, hay que estar vigilando a ese pasajero, porque soy anestesiólogo y necesita ser monitoreado’”, relató el doctor, según informó el IMSS .

Poco después, el doctor observó que el pasajero mostraba signos de baja perfusión cerebral y parecía estar dormido. Inmediatamente, pidió a la azafata que lo mantuviera despierto y no lo dejara dormir. Ocho minutos más tarde, la mujer solicitó ayuda porque el paciente se había puesto morado, no respiraba y no tenía pulso.

“En el aeropuerto había saludado a un compañero traumatólogo que también viajaba en el avión, así que grité su nombre, se levantó y le pedí: ‘¡Ayúdame!’”, recordó el médico. Juntos, solicitaron el “carro rojo”, que contenía medicamentos para emergencias.

“Entre los tres comenzamos a trabajar en la reanimación; canalicé al paciente y administré medicamentos. Continuamos con la reanimación cardiopulmonar (RCP) y el paciente comenzó a respirar nuevamente”, continuó. Al aterrizar, el paciente fue trasladado a un hospital, y el médico, junto a sus dos colegas, recibieron el aplauso de los pasajeros.

¿Quién es el doctor del IMSS que le salvó la vida a un pasajero?

Javier de la Torre Anderson es un médico anestesiólogo adscrito a la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) No. 71, en Torreón, Coahuila, y trabaja hace 25 años en el IMSS.

Tras este hecho, rememoró que su padre también fue médico anestesiólogo del Hospital General de Zona (HGZ) No. 16, en Torreón, y recordó su inspiración para profesionalizarse en el ámbito de salud: “Yo siempre vi a mi padre trabajar en el IMSS, mi papá es médico jubilado de la Clínica 16 y yo, como todo mundo, desde chico quise seguir sus pasos y estudié medicina por él”.

“A medida que va pasando el tiempo, te das cuenta de que no te puedes dejar caer, de que tienes que seguir adelante, inclusive demostrarle o enseñarle a los residentes que tenemos que seguir adelante”, concluyó.

