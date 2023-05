Rescatan a 17 perritos de maltrato animal en domicilio de Nuevo León

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León abrió una carpeta de investigación por el delito de maltrato animal , luego de rescatar a 17 perritos en un cateo a un domicilio del municipio de Guadalupe.

Poco antes del mediodía del sábado 6 de mayo, la Fiscalía de Nuevo León informó que encontró a 17 lomitos en condiciones no aptas para su desarrollo, pues se encontraban hacinados y en precario estado de salud en la vivienda cateada.

Muere “Stich”, perrito que fue golpeado por robarse un pan en Chilpancingo

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

La Fiscalía de Nuevo León llevó a cabo un cateo en un domicilio ubicado en el municipio de Guadalupe, N.L. en el cual se encontraron 17 perritos en condiciones no aptas para su desarrollo, por estos hecho se abrió una carpeta de investigación para la identificación de responsables por maltrato animal -dijo la autoridad en Twitter.



Personal de Bienestar Animal del Estado se hizo cargo del resguardo de los perritos para revisar su estado de salud. En las imágenes que la Fiscalía de la entidad compartió en redes sociales se puede observar cómo los 17 canes, la mayoría de ellos raza pequeña, fueron sacados en jaulas del domicilio cateado.

La #FiscalíaNL llevó a cabo un cateo en un domicilio ubicado en el Municipio de Guadalupe, N.L. en el cual se encontraron 17 perritos en condiciones no aptas para su desarrollo, por estos hechos se abrió una carpeta de investigación para la identificación de responsables por…1/2 pic.twitter.com/sdkAelZe4O — Fiscalía Nuevo León (@FiscaliaNL) May 6, 2023

¿De cuánto es el castigo por maltrato animal en Nuevo León?

Según el Código Penal de la entidad, aquellos que cometan maltrato o crueldad animal o crueldad contra animales domésticos pueden recibir una sanción con hasta 3 años de prisión y una multa que puede ascender hasta los 22 mil pesos.

De acuerdo con el artículo 445 del Código Penal, la persona que, “por acción u omisión cometa maltrato o crueldad animal en contra de cualquier especie de animal doméstico, causándole lesiones y ocasionándole dolor o sufrimiento afectando su bienestar, se le impondrán de 6 meses a 3 años de prisión y sanción pecuniaria de 50 a 100 cuotas”.

En caso de que el maltrato implique poner en peligro la vida del animal doméstico, la pena aumentará hasta en una mitad. Si el animal muere por este delito se impondrán de 6 meses a 3 años de prisión, así como una sanción pecuniaria de 250 a 300 cuotas.

¿Cómo se define el maltrato animal?

El Gobierno de México define el maltrato animal como un comportamiento irracional de una persona hacia un animal con el objetivo de causarle sufrimiento , estrés, incluso llevarlo hasta la muerte. El daño físico no es el único que aplica dentro de los parámetros, sino también acciones como abandonarlos, no tenerlos en buenas condiciones de salud, no brindarles espacios para su recreación, privarlos de alimentación.

Te puede interesar: Al menos 17 perros murieron tras ser envenenados; Fiscalía investiga