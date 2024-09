¿Los vales de despensa se descuentan de tu sueldo? Esto dice la Ley Federal de Trabajo

Si un trabajador recibe vales de despensa como parte de una compensación laboral, la Ley Federal del Trabajo regula esta prestación y detalla qué implica para los derechos y beneficios de los empleados. ¿Se descuenta de su sueldo?

¿Qué son los vales de despensa?

Los vales de despensa son una prestación que se otorga a los trabajadores en forma de cupones físicos o tarjetas electrónicas para que puedan utilizarlos en la compra de alimentos y productos de primera necesidad. Esta forma de compensación se usa para complementar el salario y proporcionar beneficios adicionales a los empleados.

¿Se descuentan los vales de despensa del sueldo del trabajador?

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, específicamente el Artículo 84, el salario de un trabajador se compone de diversas formas de pago, incluyendo gratificaciones, percepciones, y prestaciones en especie. Los vales de despensa encajan en esta categoría como una prestación en especie, diseñada para ser utilizada para el bienestar personal del trabajador y su familia.

El Artículo 102 de la misma ley establece que las prestaciones en especie deben ser adecuadas para el uso personal del trabajador, lo que incluye los vales de despensa que, ya sean físicos o electrónicos, cumplen con esta normativa.

Aunque los vales de despensa no son obligatorios, son considerados un beneficio significativo tanto para los empleadores como para los empleados.

La LFT indica que los vales no se pueden considerar como parte del sueldo del empleado. Por lo tanto, no se toman en cuenta para el cálculo de prestaciones. Es decir, no forman parte del Salario Base de Cotización, siempre y cuando el valor de la prestación no supere el 40% de una UMA.

¿Por qué las empresas dan vales de despensa?

Para las empresas, los vales de despensa ofrecen ventajas fiscales. Según el Artículo 27 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, estos vales son deducibles de impuestos y se consideran una prestación adicional que puede hacer a una empresa más competitiva en términos de atracción y retención de talento.

Además, los vales de despensa están exentos de impuestos siempre que el monto total no exceda el porcentaje mencionado, según las disposiciones de la Ley del Seguro Social. Esto significa que los vales proporcionan una ventaja fiscal tanto para los trabajadores como para las empresas, al no contribuir al incremento de la carga impositiva del salario.

