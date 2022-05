Efemérides 19 mayo: Qué paso en México y el mundo

El 19 de mayo pero de 1974 se creó el famoso cubo Rubik el cual puede manterner a chicos y grandes entretenidos por horas, además, un día como hoy, los ahora exduques de Sussex se dieron en si en Inglaterra; te contamos qué otras efemérides se conmemoran este día.

Efemérides del 19 de mayo

1780.- En Nueva Inglaterra ocurre un extraño fenómeno que después fue llamado “Día oscuro de Nueva Inglaterra”.

1822.- El Congreso mexicano ratifica a Agustín de Iturbide como «emperador constitucional del Imperio mexicano», bajo el nombre de Agustín I.

1842.- Viena el 19 de mayo se estrena la ópera de Gaetano Donizetti Linda di Chamounixen el Theater am Kärntnertor de Viena.

1874.- En Francia se promulga una ley que prohíbe el trabajo de mujeres y niños en las minas.

1897.- En Reino Unido, Oscar Wilde sale de la cárcel de Reading, donde había sido confinado por homosexual.

1909.- En el Théâtre du Châtelet, en París (Francia) se estrena una gira dirigida por Serguéi Diáguilev, con 55 bailarines, entre ellos Vaslav Nijinsky. Es la primera vez que el ballet ruso es llevado al mundo occidental.

1948.- En Israel se aprueba el Consejo Nacional Judío como Asamblea Constituyente.

1955.- Reino Unido, Francia, Estados Unidos y la Unión Soviética firman un tratado de paz que pone fin a la ocupación de Austria.

1962.- Marilyn Monroe le canta Happy Birthday Mr. President al entonces presidente John F. Kennedy.

1974.- Erno Rubik crea el famoso cubo de Rubik.

1978.- Los ministros de Defensa de la OTAN acuerdan la adquisición del sistema de alerta rápida ACS.

1984.- El disco The Dark Side of the Moon de Pink Floyd cumple 520 semanas entre los 200 álbumes más vendidos según la lista Billboard.

2000.- China cierra un acuerdo con la Unión Europea para abrir su mercado.

2001.- La Liga Árabe suspende las relaciones políticas con Israel para exigir al gobierno de Ariel Sharón el fin de las agresiones contra la población palestina en los territorios ocupados de Gaza y Cisjordania.

2002.- 32 partidos ecologistas de 29 países europeos anuncian una candidatura única para las elecciones al Parlamento Europeo de 2004.

2018.- En Reino Unido se celebró la boda entre el príncipe Enrique de Sussex y Meghan Markle.

2020.- En Chile, en la comuna de Colina se crea ONG “Olla Solidaria Los Ingleses” para ir en ayuda de personas afectadas por la pandemia COVID-19