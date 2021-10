Clima 7 septiembre: Posible ciclón tropical generará lluvias en México

¿Sabías que la mayoría de las inundaciones en la Ciudad de México se deben a la basura?



¡Cuidemos nuestra ciudad!



💧 No tires basura en la vía pública

💧 No viertas grasas al drenaje

💧 No tires colillas o cubrebocas en la calle#LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/kRLh0ZEUni