Estudiante de Conalep gana premio internacional por crear asistente médico con IA

Ángela Elena Olazarán Laureano, es una estudiante de cuarto semestre del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica ( Conalep ), número 244 “Manuel Maples Arce”, ubicado en el municipio de Papantla, Veracruz, que logró el primer lugar del National Student Prize 2023, donde se midió con más de mil 400 estudiantes del nivel medio superior y superior de todo México.

La estudiante, que cursa el cuarto semestre del nivel profesional de técnico bachiller en informática, presentó el proyecto Ixtlilton, un asistente médico a distancia que funciona con inteligencia artificial y fue desarrollado con la metodología Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés).

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos

Durante el mes de mayo se anunciaron los resultados de las etapas estatales Top 50 y posteriormente el Top 10 nacional, donde Ángela Elena Olazarán Laureano se colocó dentro de los primeros cinco finalistas.

Felicitamos a nuestra destacada estudiante Ángela Elena Olazarán, de Conalep Veracruz, por haber obtenido la distinción del “Premio al Talento STEM: Nacional Student Prize México 2022”, con el proyecto “Ixtlilton”, un asistente médico basado en Inteligencia Artificial.

Felicitamos a nuestra destacada estudiante Ángela Elena Olazarán, de @ConalepVeracruz, por haber obtenido la distinción del “Premio al Talento STEM: Nacional Student Prize México 2022”, con el proyecto “Ixtlilton”, un asistente médico basado en Inteligencia Artificial. pic.twitter.com/UcA4tcUSPH — CONALEP (@CONALEP_Mex) June 28, 2023

Ángela Elena es alumna de excelencia académica

Ángela Elena es alumna de excelencia académica: es bicampeona nacional de Robótica; medalla de plata en la Olimpiada Veracruzana de Informática 2022; ganadora del tercer lugar del Programa Tayni, con el proyecto Ixtlilton, y embajadora de Co Spaces Edu for Microsoft, dentro del programa Ambassador Student.

Para leer: Estudiantes de Conalep crean robot para aplicar protocolos antiCOVID

¿Cómo funciona Ixtlilton, proyecto que le dio el primer a Ángela Elena?

El asistente médico, Ixtlilton, ofrece un diagnóstico clínico basado en la sintomatología que comunique el paciente, en español o Tutunakú, lengua perteneciente a las comunidades de Papantla, y evita la saturación de centros hospitalarios en periodos de contingencia, como ocurrió en la pandemia.

La alumna fue reconocida con el primer lugar del certamen y obtuvo una beca para Educación Superior, además de un premio económico que visibiliza y reconoce sus aportaciones en la comunidad STEM.

También, la Secretaría de Educación Pública (SEP) reconoció a la estudiante del Conalep de Papantla, Veracruz, Ángela Olazarán Laureano, por ganar el 1er lugar del National Student Prize 2023, con el proyecto “Ixtlilton”, asistente médico a distancia con inteligencia artificial.

#SEPReconoce a la estudiante Ángela Olazarán Laureano del @CONALEP_Mex plantel Papantla, Veracruz, por ganar el 1er lugar del National Student Prize 2023, con el proyecto Ixtlilton, asistente médico a distancia con inteligencia artificial.



Conoce más 👉🏼🔗https://t.co/k0yhXyCQu0 pic.twitter.com/jJ559I9SdD — SEP México (@SEP_mx) July 2, 2023

Por si te interesa: Ya puedes estudiar cine en el Conalep, estas son las carreras

Aprende sobre inteligencia artificial con este curso gratuito de ChatGPT

La empresa de investigación de inteligencia artificial, OpenAI , lanzó un curso gratuito sobre ChatGPT, el cual es un chatbot que ha llamado la atención por su capacidad para mantener una conversación y proporcionar respuestas que son útiles.

De esta manera, OpenAI lanzó un curso gratuito y temporal que enseñará a las personas a ser un eficiente prompt engineer y así puedan conocer todo sobre las herramientas de IA como ChatGPT al crear peticiones muy acertadas y útiles.

Este curso gratuito sobre ChatGPT está dirigido en especial a los programadores, sin embargo, hay que aclarar que los conceptos básicos se pueden aplicar aunque no se tiene conocimiento de programación.

Por si te interesa Tren Maya: Conalep alista carrera técnica en transporte ferroviario

¿Quiénes impartirán el curso de Inteligencia Artificial?

Si te preguntas quiénes impartirán este curso, es co-enseñado por Isabella Fulford, quien es integrante técnico de OpenAI y desarrolladora del plugin de recuperación de ChatGPT , y Andrew Ng, profesor de Stanford detrás del curso Machine Learning y cofundador de Coursera y DeepLearning.AI.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos