Esto es lo que debes tener en casa para poder instalar paneles solares y cuál es su precio

No necesitas tener nada más que espacio donde van a ir los paneles, que no les de sombra. Regularmente por eso se instalan en la azotea, y que la azotea tenga buen espacio para acomodar los paneles. Miden un promedio de 1.10 x 2 metros, son grandes y necesitas un buen espacio que no le de sombra nada para que el panel produzca en su mayor capacidad