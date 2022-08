Efemérides en México y el mundo que marcaron al 5 de agosto

A través de la línea del tiempo, diversos sucesos han acontecido un 5 de agosto, por eso aquí te compartimos algunas efemérides importantes; sucesos históricos, culturales y de entretenimiento que marcaron a México y el mundo.

Por ejemplo, el 5 de agosto de 2010, erca de la ciudad de Copiapó, se produjo un derrumbe en una mina chilena, quedando atrapados 33 mineros a 700 metros de profundidad. ¿Quieres saber más? Conoce sobre este y otros hechos que marcaron las efemérides de un día como hoy.

¿Qué se conmemora el 5 de agosto? Dentro de las efemérides mundiales y nacionales que se conmemoran este viernes, destaca:

Día Internacional de la Cerveza

Burkina Faso: Día de la Independencia

¿Qué pasó en México un 5 de agosto? 1865.- En el contexto de la Segunda Intervención Francesa, Benito Juárez establece su gobierno en Paso del Norte.



Efemérides del 5 de agosto

1858.- Se instala el primer cable transatlántico submarino; desafortunadamente solo funcionó tres semanas.

1915.- En Polonia, el ejército alemán toma Varsovia.

Ese mismo 5 de agosto en Washington se celebra una conferencia entre el secretario de Estado americano con los embajadores del ABC, para tratar la paz en México.

1941.- Finaliza la Batalla de Smolensk con la victoria del ejército de la Alemania nazi sobre el ejército soviético.

1963.- En el lago salado de Bonneville (Utah), el estadounidense Craig Breedlove alcanza los 653,71 km/h. y logra un nuevo récord mundial absoluto de velocidad para automóviles, con el Spirit of America.

Science Photo Library Craig Breedlove con el ‘Spirit of America’

1966.- En Londres se publica el álbum Revólver, de la banda británica The Beatles.

1967.- En Londres se publica el álbum The Piper at the Gates of Dawn, de la banda británica Pink Floyd.

1969.- La sonda espacial estadounidense Mariner 7 emite las fotos más claras, obtenidas hasta el momento, del planeta Marte.

1974.- Un tercio de Bangladés queda cubierto por las aguas tras las inundaciones que dejaron 800 mil viviendas destruidas y alrededor de 2 mil muertos.

1998.- El cantante español Alejandro Sanz publica el sencillo “Amiga mia”.

1999.- El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, declara muerta la IV República de Venezuela y proclama una revolución en el país, con intervención en todos los poderes del Estado.

Wikimedia Commons Hugo Chávez

2004.- En el lago Tiberiades (Israel), un grupo de arqueólogos publica el descubrimiento de las evidencias de fabricación de pan más antiguas que se conocen.

2007.- En Corea del Sur debuta el grupo musical femenino, Girls’ Generation uno de los más exitosos de la historia del K-Pop .

2016.- En Brasil se inauguran los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016.

2021.- Mediante un comunicado se hace oficial la salida de Lionel Messi del FC Barcelona.

¿Quién nació un 5 de agosto? 1930.- Neil Armstrong, el primer ser humano en pisar la Luna.

¿Quién murió un 5 de agosto? 1985.- Paul Bregman se suicida, él era tripulante del bombardero que arrojó una bomba atómica sobre Nagasaki (Japón) el 9 de agosto de 1945.



