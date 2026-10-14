La protesta de trabajadores del IMSS-Bienestar en la CDMX podría escalar en las próximas horas, pues lo que comenzó con bloqueos durante la mañana mantiene en alerta a quienes circulan por la zona, mientras crece la tensión entre los inconformes y las autoridades.

Los representantes sindicales ya se sentaron a negociar, pero el encuentro dejó un panorama incierto. ¿Qué pasará con sus movilizaciones y cuáles son las demandas que mantienen viva la protesta?

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Sin acuerdos trabajadores del IMSS-Bienestar amenazan con más bloqueos

La reunión entre autoridades y representantes de tres sindicatos de trabajadores del IMSS-Bienestar concluyó sin acuerdos después de casi tres horas de diálogo; a su salida, los inconformes advirtieron que las movilizaciones podrían intensificarse si no reciben una respuesta a sus demandas laborales.

“Aquí inicia, lamentablemente la verdadera lucha, porque no podemos claudicar nada más, porque dicen que de repente las cosas se van a revisar o que ya el lineamientos para ellos fijos, empieza a ver la lucha y lamentablemente tendrá que escalar”, señalaron los representantes sindicales, quienes también aseguraron que su lucha apenas comienza.

Ante la falta de avances, los trabajadores analizan realizar nuevas protestas durante la tarde de este miércoles.

¿Qué calles están cerradas por los bloqueos del IMSS-Bienestar en CDMX?

Durante la mañana, los manifestantes bloquearon avenida Revolución y Barranca del Muerto, lo que provocó afectaciones viales en estas zonas de la Ciudad de México.

Además, permanece cerrada la calle Gustavo E. Campa, frente al número 54, donde los trabajadores mantienen instaladas varias carpas.

Aunque los inconformes analizan nuevas movilizaciones para esta tarde, hasta el momento no se han confirmado los puntos donde podrían concentrarse. Se recomienda a los automovilistas mantenerse atentos a los avisos viales antes de circular por la zona.

¿Qué exigen los trabajadores del IMSS-Bienestar?

Los trabajadores del IMSS-Bienestar mantienen sus protestas para exigir el pago de adeudos laborales y que se respeten sus derechos sindicales.

El movimiento reúne a tres organizaciones: el Sindicato Mexicano de Salud (SIMESA), la Fuerza Independiente de Trabajadores de la Salud (FINTRAS) y el Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de Salud (SINAITSA).

Estas son sus principales demandas, incluidas en un pliego petitorio de 17 puntos presentado ante las autoridades del organismo.

Pago de prestaciones y cuotas sindicales atrasadas

Los sindicatos exigen que se cubran las prestaciones laborales que consideran pendientes, así como las cuotas sindicales que dejaron de recibir algunos trabajadores. También solicitan que se establezcan mesas de trabajo para homologar las prestaciones del personal del IMSS-Bienestar.

Otra petición es que se entreguen los uniformes correspondientes a 2025 y 2026.

Reconocimiento y libertad sindical

Las organizaciones piden que se respete su autonomía y que las autoridades reconozcan a sus representantes. También exigen la autorización del dígito sindical, una clave que permite identificar a qué sindicato está afiliado un trabajador para que las cuotas correspondientes se destinen a la organización que eligió.

Además, solicitan participar en las comisiones mixtas de escalafón y de seguridad e higiene, tanto a nivel nacional como estatal y en las unidades de salud.

Garantías para los trabajadores

Los sindicatos piden que no haya represalias administrativas ni descuentos salariales contra quienes participen en las movilizaciones. También reclaman que se cumplan los acuerdos laborales previos y que se apliquen los lineamientos correspondientes al personal de base.

Exigen la renuncia de Alejandro Svarch

Los inconformes también solicitaron la salida de Alejandro Svarch, director general del IMSS-Bienestar. Durante la protesta, representantes sindicales cuestionaron la falta de soluciones a sus demandas y pidieron la destitución de funcionarios que, según señalaron, no han atendido sus peticiones.

Asimismo, los representantes informaron que presentaron denuncias ante la Fiscalía General de la República por presuntos malos manejos de recursos de los trabajadores. Se trata de acusaciones de los denunciantes, no de hechos acreditados judicialmente.

Pese a las reuniones con las autoridades, la mesa de diálogo entre trabajadores del IMSS-Bienestar y autoridades terminó sin acuerdos este 14 de octubre.

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