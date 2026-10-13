El Pacífico mexicano podría tener un nuevo protagonista meteorológico: la depresión tropical Veintiuno-E, un sistema que se encuentra frente a las costas del sur del país y que podría evolucionar a la tormenta tropical Trudy.

¡Y ojo!, porque los pronósticos contemplan que podría intensificarse durante los próximos días pero antes de que cunda el pánico, hay que poner las cosas en contexto.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) monitorea su evolución y, aunque por ahora no se prevé un impacto directo en territorio mexicano, su circulación podría provocar lluvias en algunas regiones. ¿Dónde está, cuándo podría convertirse en huracán y qué estados deben estar atentos? Te contamos.

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🌀 ¿Se viene otro huracán en México?#CentralDeHuracanes | Se reportó la formación de la depresión tropical 21-E, que podría intensificarse rápidamente hasta convertirse en un huracán mayor.



Si alcanza fuerza de tormenta tropical, recibiría el nombre de #Trudy pic.twitter.com/Vj5CqAhyOk — adn Noticias (@adnnoticiasmx) October 13, 2026

¿Dónde está la depresión tropical Veintiuno-E?

De acuerdo con el reporte del SMN de las 9:00 horas del martes 13 de octubre, la depresión tropical Veintiuno-E se localizaba a 650 kilómetros al sur de Puerto Ángel, Oaxaca, y a 870 kilómetros al sur-sureste de Acapulco, Guerrero.

El sistema avanzaba hacia el noroeste a 17 kilómetros por hora, con vientos máximos sostenidos de 55 km/h y rachas de 75 km/h.

Por ahora, el fenómeno continúa bajo vigilancia; su ubicación y velocidad pueden cambiar, por lo que es importante seguir las actualizaciones oficiales sobre su evolución.

¿Cuál sería la trayectoria del huracán Trudy en México?

¡Aquí viene lo importante! Los pronósticos incluidos en el reporte consultado contemplan que la depresión tropical podría ganar fuerza y convertirse en un huracán de gran intensidad frente a las costas del Pacífico mexicano.

La trayectoria estimada señala los siguientes puntos:

• 13 de octubre: podría convertirse en la tormenta tropical Trudy, al sur de Puerto Ángel, Oaxaca.

• 14 de octubre: podría alcanzar la categoría 1 de huracán, al sur-suroeste de Punta Maldonado, Guerrero.

• 15 de octubre: el pronóstico contempla que llegue a categoría 3, al sur-suroeste de Acapulco, Guerrero.

• 16 de octubre: podría intensificarse hasta categoría 4, frente a las costas de Guerrero.

• 17 de octubre: continuaría como huracán de categoría 4, al sur de Punta San Telmo, Michoacán.

• 18 de octubre: podría debilitarse a categoría 3, al oeste de Punta San Telmo, Michoacán.

Estas fechas, categorías y ubicaciones son estimaciones y deben actualizarse con el último aviso del SMN. No significan que el sistema necesariamente seguirá esa trayectoria ni que alcanzará todas las categorías previstas.

¿Cuándo se convertiría en huracán Trudy?

De acuerdo con el pronóstico descrito, la depresión tropical Veintiuno-E podría convertirse en tormenta tropical Trudy durante la tarde del martes 13 de octubre y alcanzar la categoría de huracán entre el miércoles 14 y los días posteriores.

El escenario contempla que podría llegar a huracán categoría 4, aunque su evolución dependerá de las condiciones atmosféricas y oceánicas.

¿Qué estados de México podrían verse afectados por Trudy?

Aunque el centro del sistema no necesariamente tocaría tierra, sus bandas nubosas y su circulación podrían favorecer lluvias en el sur y sureste del país, especialmente en zonas cercanas a Guerrero, Oaxaca y Michoacán, según la evolución del fenómeno.

Recuerda que un ciclón no necesita tocar tierra para provocar lluvias, oleaje elevado o condiciones meteorológicas adversas; la intensidad y las regiones afectadas deben confirmarse con los avisos oficiales más recientes.

Por ahora, el pronóstico de Trudy todavía puede cambiar, así que habrá que seguirle la pista a este nuevo sistema del Pacífico; mientras tanto, mantente pendiente de los avisos del SMN y Protección Civil, especialmente si vives en zonas donde se esperan lluvias.

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