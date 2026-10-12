Tragedia en Oaxaca: niño de 12 años muere tras derrumbe de barda por fuertes lluvias

Las intensas lluvias que afectan a Oaxaca ya cobraron la vida de un niño de 12 años, luego del derrumbe de una barda en una vivienda abandonada; este colpaso se registró en el municipio de San Jerónimo Silacayoapilla, ubicado en la región mixteca.

El accidente también dejó a un joven de 18 años lesionado, quien fue trasladado un hospital de Huajuapan de León para recibir la atención médica. La muerte del menor fue confirmada por Manuel Maza Sánchez, coordinador estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos durante una conferencia de prensa.

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Fatal derrumbe de barda tras intensas lluvias en Oaxaca

De acuerdo con el funcionario, las precipitaciones registradas en la región provocaron el reblandecimiento del terreno , lo que contribuyó al desplome de la estructura en una casa deshabitada.

La víctima fue identificada como Santiago, S.G., de 12 años, mientras que el joven lesionado fue identificado como Aarón Alexander G. Los reportes señalan que ambos se encontraban cerca del inmueble cuando súbitamente la barda cayó sobre ellos.

¿Qué otras afectaciones han dejado las fuertes lluvias en Oaxaca?

Protección Civil informó que las precipitaciones también ocasionaron de desprendimientos de piedras, lodo y afectaciones carreteras en distintas zonas del Estado.

Entre los puntos más afectados se encuentra la carretera que comunica a San José del Pacífico, con la Costa Oaxaqueña, donde la caída de material complicó la circulación vehicular.

¿Que recomienda Protección Civil ante el riesgo de derrumbes?

Las autoridades exhortaron a la población a mantenerse alejada de las bardas deterioradas, viviendas abandonadas, laderas inestables, además de zonas susceptibles a deslaves. También recomendaron extremar precauciones durante las lluvias, debido a que la acumulación de humedad puede debilitar terrenos y estructuras.

La muerte del menor evidencia los peligros que pueden representar las construcciones inestables durante la temporada de precipitaciones; ¿qué medidas deberían reforzarse para identificar inmuebles peligrosos y prevenir nuevas tragedias como esta? Te leemos en comentarios en nustras redes sociales.

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