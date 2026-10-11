¿Alerta por rabia? Buscan a personas que estuvieron en contacto con zorro gris en Cancún

La Secretaría de Salud de Quintana Roo emitió un comunicado para solicitar el apoyo de la población para localizar a las personas que hayan tenido contacto con una zorra gris en un estacionamiento de un supermercado, ubicado en avenida Kabah, en el municipio Benito Juárez, Cancún.

Aunque el comunicado no confirma que el animalito podría tener rabia, las autoridades sanitarias sí exhortan a la población a cuidar la salud de todas y todos, dando aviso su se tuvo contacto físico con el animal o si interactuó con alguna mascota.

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¿Me puedo contagiar de rabia sin tocar al animal?

Sí, es posible contagiarse de rabia sin tocar directamente al animal, aunque es una situación extremadamente rara; por esta razón, las autoridades de la Secretaría de Salud de Quintana Roo exhortan a los ciudadanos a comunicarse al 911 o al 99 88 88 66 40 de lunes a viernes de 8:00 a 16:00 horas, para recibir atención médica inmediata.

Zorra gris cancún Buscan a personas que tuvieron contacto con zorra gris en Cancún. (Facebook)

Aunque no lo creas, el virus de la rabia se encuentra en la saliva y el tejido nervioso del mamífero infectado, por lo que el contagio sin contacto físico directo puede ocurrir bajo escenarios muy específicos.

¿Cuáles son los síntomas de rabia?

Los síntomas de la rabia en seres humanos progresan en distintas etapas y, una vez que se manifiestan los signos clínicos, la enfermedad afecta de forma destructiva al sistema nervioso central y es prácticamente 100% mortal.

Los síntomas que aparecen de 3 a 12 semanas después de la mordedura y pueden confundirse con los de gripe común:

Hormigueo, picazón o dolor intenso en la zona exacta de la herida o mordedura

en la zona exacta de la herida o mordedura Fiebre y malestar general

Dolor de cabeza y dolores musculares

Náuseas, vómitos o pérdida del apetito

Cuando el virus logra invadir el cerebro se presentan síntomas neurológicos avanzados:

Hidrofobia : Miedo irracional al agua

: Miedo irracional al agua Aerofobia: Espasmos dolorosos provocados por corrientes de aire en la cara

Espasmos dolorosos provocados por corrientes de aire en la cara Sialorrea: Producción excesiva de saliva

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